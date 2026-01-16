Bugünkü Caterpillar Fiyatı

Bugünkü Caterpillar (CATON) fiyatı $ 652,1 olup, son 24 saatte % 18,56 değişim gösterdi. Mevcut CATON / USD dönüşüm oranı CATON başına $ 652,1 şeklindedir.

Caterpillar, şu anda piyasa değeri açısından $ 27,42 ile 3694. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,04 CATON şeklindedir. Son 24 saat içinde CATON, $ 550 (en düşük) ile $ 652,8 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 651,3768923988921 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 596,374044112591 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CATON, son bir saatte +%0,23 ve son 7 günde +%18,56 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 831,30K seviyesine ulaştı.

Caterpillar (CATON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3694 Piyasa Değeri $ 27,42$ 27,42 $ 27,42 Hacim (24 Sa) $ 831,30K$ 831,30K $ 831,30K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 74,36$ 74,36 $ 74,36 Dolaşım Arzı 0,04 0,04 0,04 Toplam Arz 0,11403438 0,11403438 0,11403438 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Caterpillar piyasa değeri $ 27,42 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 831,30K. Dolaşımdaki CATON arzı 0,04 olup, toplam arzı 0.11403438. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 74,36.