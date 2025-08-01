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Manchester City Fan Fiyatı(CITY)

Manchester City Fan (CITY) Canlı Fiyat Grafiği

$0,9589
$0,9589$0,9589
+%1,491D
USD

CITY Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Manchester City Fan (CITY), şu anda 0,9589 USD fiyatından işlem görmektedir ve 9,72M USD piyasa değerine sahiptir. CITY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Manchester City Fan Ana Piyasa Performansı:

$ 409,09K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,49
Manchester City Fan 24 saatlik fiyat değişimi
10,14M USD
Dolaşımdaki arz

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CITY Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Manchester City Fan fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,014078+%1,49
30 Gün$ +0,1196+%14,24
60 Gün$ -0,0681-%6,64
90 Gün$ -0,127-%11,70
Bugünkü Manchester City Fan Fiyatı Değişimi

Bugün, CITY, $ +0,014078 (+%1,49) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Manchester City Fan 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,1196 (+%14,24) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Manchester City Fan 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CITY değişimi $ -0,0681 (-%6,64) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Manchester City Fan 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,127 (-%11,70) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

CITY Fiyat Bilgisi

En güncel Manchester City Fan fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,9372
$ 0,9372$ 0,9372

$ 0,9874
$ 0,9874$ 0,9874

$ 7,813
$ 7,813$ 7,813

+%0,96

+%1,49

-%1,51

CITY Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 9,72M
$ 9,72M$ 9,72M

$ 409,09K
$ 409,09K$ 409,09K

10,14M
10,14M 10,14M

Manchester City Fan (CITY) Nedir?

$CITY, tek resmi Manchester City F.C. Fan Tokeninin adıdır.

Manchester City Fan, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Manchester City Fan yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

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Manchester City Fan Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Manchester City Fan, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte CITY fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Manchester City Fan fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Manchester City Fan Fiyat Geçmişi

CITY fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak CITY kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Manchester City Fan fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Manchester City Fan (CITY) Token Ekonomisi

Manchester City Fan (CITY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CITY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Manchester City Fan (CITY) Satın Alma

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CITY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CITY / VND
25.233,4535
1 CITY / AUD
A$1,476706
1 CITY / GBP
0,719175
1 CITY / EUR
0,824654
1 CITY / USD
$0,9589
1 CITY / MYR
RM4,065736
1 CITY / TRY
38,998463
1 CITY / JPY
¥140,9583
1 CITY / ARS
ARS$1.299,319089
1 CITY / RUB
76,059948
1 CITY / INR
83,664025
1 CITY / IDR
Rp15.719,669616
1 CITY / KRW
1.329,955944
1 CITY / PHP
55,309352
1 CITY / EGP
￡E.46,477883
1 CITY / BRL
R$5,302717
1 CITY / CAD
C$1,313693
1 CITY / BDT
115,758408
1 CITY / NGN
1.450,671865
1 CITY / UAH
39,573803
1 CITY / VES
Bs117,9447
1 CITY / CLP
$930,133
1 CITY / PKR
Rs268,674191
1 CITY / KZT
513,87451
1 CITY / THB
฿31,183428
1 CITY / TWD
NT$28,603987
1 CITY / AED
د.إ3,519163
1 CITY / CHF
Fr0,76712
1 CITY / HKD
HK$7,517776
1 CITY / MAD
.د.م8,668456
1 CITY / MXN
$18,094443
1 CITY / PLN
3,538341
1 CITY / RON
лв4,209571
1 CITY / SEK
kr9,272563
1 CITY / BGN
лв1,610952
1 CITY / HUF
Ft330,53283
1 CITY / CZK
20,395803
1 CITY / KWD
د.ك0,2905467
1 CITY / ILS
3,269849

Manchester City Fan Kaynağı

Manchester City Fan hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Manchester City Fan Websitesi
Blok Gezgini

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