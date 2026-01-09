BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerXAUTBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
2025 Recap
Bugünkü canlı CKBTC fiyatı -- USD. CKBTC piyasa değeri ise -- USD. CKBTC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı CKBTC fiyatı -- USD. CKBTC piyasa değeri ise -- USD. CKBTC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

CKBTC Hakkında Daha Fazla Bilgi

CKBTC Fiyat Bilgileri

CKBTC Nedir

CKBTC Token Ekonomisi

CKBTC Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

CKBTC Logosu

CKBTC Fiyatı(CKBTC)

Listelenmedi

USD
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-09 11:45:03 (UTC+8)

Bugünkü CKBTC Fiyatı

Bugünkü CKBTC (CKBTC) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut CKBTC / USD dönüşüm oranı CKBTC başına -- şeklindedir.

CKBTC, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- CKBTC şeklindedir. Son 24 saat içinde CKBTC, -- (en düşük) ile -- (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CKBTC, son bir saatte -- ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CKBTC (CKBTC) Piyasa Bilgileri

--
----

--
----

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

Şu anki CKBTC piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CKBTC arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

CKBTC Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
--
----
24 sa Düşük
--
----
24 sa Yüksek

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

CKBTC (CKBTC) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için CKBTC fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
No Data
Bugünkü CKBTC Fiyatı Değişimi

Bugün, CKBTC, -- (--) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

CKBTC 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

CKBTC 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CKBTC değişimi -- (--) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

CKBTC 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

CKBTC için Fiyat Tahmini

2030 için CKBTC (CKBTC) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, CKBTC için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için CKBTC (CKBTC) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında CKBTC fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
CKBTC varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? CKBTC Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, CKBTC varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: CKBTC Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-09 11:45:03 (UTC+8)

CKBTC (CKBTC) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-08 16:18:55Sektör Haberleri
稳定币 DeFi TVL 跌至 29,231 美元，大多数新公链 TVL 从本轮牛市高峰大幅蒸发
01-07 09:17:19Sektör Haberleri
昨日,美国比特币现货ETF录得2.432亿美元净流出,而以太坊ETF录得1.147亿美元净流入
01-07 07:35:32Sektör Haberleri
Bitcoin Menarik Balik Bersama Meme Coin Lama, "114514" Merosot Lebih 90% dalam Sehari
01-06 21:10:15Sektör Haberleri
Solana生态应用年度收入达23.9亿美元,年增46%,创历史新高
01-06 14:41:58Sektör Haberleri
Solana生态系统恢复，PENGU、FARTCOIN、WIF及其他成熟代币在过去7天内录得超过40%的涨幅
01-06 14:28:48Sektör Haberleri
多个Base链代币飙升，CLANKER市值突破4400万美元

CKBTC Öne Çıkan Haberler

Riot Platforms Reports December 2025 Bitcoin Production, Plans Quarterly Updates

Riot Platforms Reports December 2025 Bitcoin Production, Plans Quarterly Updates

January 9, 2026
South Korea Plans Bank-Controlled Stablecoins Amid Political Clash

South Korea Plans Bank-Controlled Stablecoins Amid Political Clash

January 9, 2026
Zcash Faces Market Turbulence Amid Mass ECC Resignation

Zcash Faces Market Turbulence Amid Mass ECC Resignation

January 9, 2026
Daha Fazla Görüntüle

CKBTC Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
XRP

XRP

XRP
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

DeepNode

DeepNode

DN

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

PlusMore

PlusMore

PLUS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0,3573
$0,3573$0,3573

+%78,65

ByteNova

ByteNova

BYTE

$0,02002
$0,02002$0,02002

-%33,26

DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0,00000000563
$0,00000000563$0,00000000563

-%43,70

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

Kairos

Kairos

KAIROS

$0,000000000000000212
$0,000000000000000212$0,000000000000000212

+%393,02

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0,0109
$0,0109$0,0109

+%336,00

Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0,0000027361
$0,0000027361$0,0000027361

+%307,21

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0,3573
$0,3573$0,3573

+%78,65

The Verdra

The Verdra

VERDRA

$0,72669
$0,72669$0,72669

+%75,12

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

CKBTC / USD Hesaplayıcı

Miktar

CKBTC
CKBTC
USD
USD

1 CKBTC = -- USD