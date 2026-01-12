Bugünkü Collect on Fanable Fiyatı

Bugünkü Collect on Fanable (COLLECT) fiyatı $ 0,08412 olup, son 24 saatte % 1,96 değişim gösterdi. Mevcut COLLECT / USD dönüşüm oranı COLLECT başına $ 0,08412 şeklindedir.

Collect on Fanable, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- COLLECT şeklindedir. Son 24 saat içinde COLLECT, $ 0,06635 (en düşük) ile $ 0,08683 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, COLLECT, son bir saatte +%1,97 ve son 7 günde -%0,61 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 215,41K seviyesine ulaştı.

Collect on Fanable (COLLECT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 215,41K$ 215,41K $ 215,41K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 252,36M$ 252,36M $ 252,36M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

