COTI (COTI) Nedir?

COTI, katman-1 blok zinciri tabanlı bir ödeme ekosistemidir. COTI, geleneksel blok zincirlerinden farklı olarak, işlemleri doğrulamak için Proof of Work (PoW) veya Proof of Stake (PoS) güvenmez. Proof of Work (PoT), yönlendirilmiş döngüsel olmayan grafik (DAG) veri yapısını Proof of Stake (PoW) ile birleştiren bir fikir birliği algoritmasıdır. PoT, işlem maliyetlerini azaltabilir ve verimi 100.000 TPS'ye kadar artırabilir.Yerel token COTI, üç ayrı ana ağ üzerinde çalışır. COTI, işlem ücretlerini ödemek için kullanılır ve ödül kazanmak için Hazine'ye yatırılabilir. COTI ve diğer kripto para birimleri, COTI Visa banka kartıyla mal ve hizmetler için ödeme yapmak için de kullanılabilir. COTI MultiDAG 2.0, geliştiricilerin, tüccarların ve işletmelerin ölçeklenebilirlik, yüksek verim, düşük maliyet ve COTI Pay Business gibi kullanıcı dostu ödeme araçları gibi Trustchain özelliklerini devralan jetonları yayınlamasına olanak tanıyacak.

COTI, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, COTI yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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COTI Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, COTI, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte COTI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen COTI fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

COTI Fiyat Geçmişi

COTI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak COTI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen COTI fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

COTI (COTI) Token Ekonomisi

COTI (COTI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. COTI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

COTI (COTI) Satın Alma

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COTI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 COTI / VND ₫ 1.393,1161 1 COTI / AUD A$ 0,0815276 1 COTI / GBP ￡ 0,039705 1 COTI / EUR € 0,0455284 1 COTI / USD $ 0,05294 1 COTI / MYR RM 0,2239362 1 COTI / TRY ₺ 2,1530698 1 COTI / JPY ¥ 7,78218 1 COTI / ARS ARS$ 71,540469 1 COTI / RUB ₽ 4,2082006 1 COTI / INR ₹ 4,6301324 1 COTI / IDR Rp 867,8687136 1 COTI / KRW ₩ 73,3240176 1 COTI / PHP ₱ 3,0435206 1 COTI / EGP ￡E. 2,5765898 1 COTI / BRL R$ 0,2943464 1 COTI / CAD C$ 0,0725278 1 COTI / BDT ৳ 6,3909168 1 COTI / NGN ₦ 80,090279 1 COTI / UAH ₴ 2,1848338 1 COTI / VES Bs 6,51162 1 COTI / CLP $ 51,3518 1 COTI / PKR Rs 14,8332586 1 COTI / KZT ₸ 28,370546 1 COTI / THB ฿ 1,7189618 1 COTI / TWD NT$ 1,5797296 1 COTI / AED د.إ 0,1942898 1 COTI / CHF Fr 0,042352 1 COTI / HKD HK$ 0,4150496 1 COTI / MAD .د.م 0,4785776 1 COTI / MXN $ 0,9973896 1 COTI / PLN zł 0,1953486 1 COTI / RON лв 0,2318772 1 COTI / SEK kr 0,5114004 1 COTI / BGN лв 0,0889392 1 COTI / HUF Ft 18,2235362 1 COTI / CZK Kč 1,1239162 1 COTI / KWD د.ك 0,0161467 1 COTI / ILS ₪ 0,179996

COTI Kaynağı

COTI hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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