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Everton FC Fan Token Fiyatı(EFC)

Everton FC Fan Token (EFC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,1688
$0,1688$0,1688
+%0,351D
USD

EFC Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Everton FC Fan Token (EFC), şu anda 0,1688 USD fiyatından işlem görmektedir ve 975,52K USD piyasa değerine sahiptir. EFC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Everton FC Fan Token Ana Piyasa Performansı:

$ 54,70K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,35
Everton FC Fan Token 24 saatlik fiyat değişimi
5,78M USD
Dolaşımdaki arz

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EFC Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Everton FC Fan Token fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,000589+%0,35
30 Gün$ +0,0246+%17,05
60 Gün$ -0,0131-%7,21
90 Gün$ -0,049-%22,50
Bugünkü Everton FC Fan Token Fiyatı Değişimi

Bugün, EFC, $ +0,000589 (+%0,35) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Everton FC Fan Token 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0246 (+%17,05) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Everton FC Fan Token 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, EFC değişimi $ -0,0131 (-%7,21) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Everton FC Fan Token 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,049 (-%22,50) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

EFC Fiyat Bilgisi

En güncel Everton FC Fan Token fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,165
$ 0,165$ 0,165

$ 0,1701
$ 0,1701$ 0,1701

$ 4,62
$ 4,62$ 4,62

+%1,01

+%0,35

-%1,18

EFC Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 975,52K
$ 975,52K$ 975,52K

$ 54,70K
$ 54,70K$ 54,70K

5,78M
5,78M 5,78M

Everton FC Fan Token (EFC) Nedir?

Fan Tokenleri, asla süresi dolmayan tahsil edilebilir dijital geçiş kartlarıdır. $EFC Fan Tokeni sonsuza kadar elinizde tutmanın yanı sıra Everton'a gelişmiş erişim sağlar. Bu tokenleri, anketlerde oy kullanmanıza, VIP deneyimlerine erişmenize veya birçok uygulama içi aktiviteye, yarışmaya, sınava ve oyuna katılmanıza olanak tanıyan bir dijital hatıra parçası olarak düşünebilirsiniz.

Everton FC Fan Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Everton FC Fan Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
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Everton FC Fan Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Everton FC Fan Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte EFC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Everton FC Fan Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Everton FC Fan Token Fiyat Geçmişi

EFC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak EFC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Everton FC Fan Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Everton FC Fan Token (EFC) Token Ekonomisi

Everton FC Fan Token (EFC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EFC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Everton FC Fan Token (EFC) Satın Alma

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EFC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EFC / VND
4.441,972
1 EFC / AUD
A$0,259952
1 EFC / GBP
0,1266
1 EFC / EUR
0,145168
1 EFC / USD
$0,1688
1 EFC / MYR
RM0,715712
1 EFC / TRY
6,865096
1 EFC / JPY
¥24,8136
1 EFC / ARS
ARS$228,725688
1 EFC / RUB
13,389216
1 EFC / INR
14,7278
1 EFC / IDR
Rp2.767,212672
1 EFC / KRW
234,118848
1 EFC / PHP
9,73132
1 EFC / EGP
￡E.8,181736
1 EFC / BRL
R$0,933464
1 EFC / CAD
C$0,231256
1 EFC / BDT
20,377536
1 EFC / NGN
255,36908
1 EFC / UAH
6,966376
1 EFC / VES
Bs20,7624
1 EFC / CLP
$163,736
1 EFC / PKR
Rs47,296072
1 EFC / KZT
90,45992
1 EFC / THB
฿5,487688
1 EFC / TWD
NT$5,026864
1 EFC / AED
د.إ0,619496
1 EFC / CHF
Fr0,13504
1 EFC / HKD
HK$1,323392
1 EFC / MAD
.د.م1,525952
1 EFC / MXN
$3,185256
1 EFC / PLN
0,622872
1 EFC / RON
лв0,741032
1 EFC / SEK
kr1,632296
1 EFC / BGN
лв0,283584
1 EFC / HUF
Ft58,165104
1 EFC / CZK
3,588688
1 EFC / KWD
د.ك0,0511464
1 EFC / ILS
0,575608

Everton FC Fan Token Kaynağı

Everton FC Fan Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Everton FC Fan Token Websitesi
Blok Gezgini

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