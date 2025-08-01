Friend3 (F3) Nedir?

Friend3, Web3 dünyasında herkesin arkadaş edinebileceği ve kâr elde edebileceği önde gelen bir sosyal dApp'tır. Grup başına özelleştirilebilir ödeme toplulukları sunarak ve herkes için pasif gelir sağlayan merkeziyetsiz bir bağış mekanizması getirerek sosyal para kazanma ortamında devrim yaratıyoruz. Bu, içerik üreticiler için doğrudan finansal teşvikleri artırmakta ve böylece içerik üretici ekonomisinin ekolojik döngüsünü tamamlamaktadır.

Friend3, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Friend3 yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Friend3 Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Friend3, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte F3 fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Friend3 fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Friend3 Fiyat Geçmişi

F3 fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak F3 kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Friend3 fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Friend3 (F3) Token Ekonomisi

Friend3 (F3) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. F3 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Friend3 (F3) Satın Alma

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F3 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 F3 / VND ₫ 81,0502 1 F3 / AUD A$ 0,0047432 1 F3 / GBP ￡ 0,00231 1 F3 / EUR € 0,0026488 1 F3 / USD $ 0,00308 1 F3 / MYR RM 0,0130592 1 F3 / TRY ₺ 0,1252636 1 F3 / JPY ¥ 0,45276 1 F3 / ARS ARS$ 4,1734308 1 F3 / RUB ₽ 0,2455684 1 F3 / INR ₹ 0,2688224 1 F3 / IDR Rp 50,4917952 1 F3 / KRW ₩ 4,2659232 1 F3 / PHP ₱ 0,1774696 1 F3 / EGP ￡E. 0,1479632 1 F3 / BRL R$ 0,0170324 1 F3 / CAD C$ 0,0042196 1 F3 / BDT ৳ 0,3718176 1 F3 / NGN ₦ 4,659578 1 F3 / UAH ₴ 0,1271116 1 F3 / VES Bs 0,37884 1 F3 / CLP $ 2,9876 1 F3 / PKR Rs 0,8629852 1 F3 / KZT ₸ 1,650572 1 F3 / THB ฿ 0,1001616 1 F3 / TWD NT$ 0,0918456 1 F3 / AED د.إ 0,0113036 1 F3 / CHF Fr 0,002464 1 F3 / HKD HK$ 0,0241472 1 F3 / MAD .د.م 0,0278432 1 F3 / MXN $ 0,0581196 1 F3 / PLN zł 0,0113652 1 F3 / RON лв 0,0135212 1 F3 / SEK kr 0,0297836 1 F3 / BGN лв 0,0051744 1 F3 / HUF Ft 1,0620456 1 F3 / CZK Kč 0,0655116 1 F3 / KWD د.ك 0,00093324 1 F3 / ILS ₪ 0,0105028

Friend3 Kaynağı

Friend3 hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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