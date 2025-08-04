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FirmaChain Fiyatı(FCT2)

FirmaChain (FCT2) Canlı Fiyat Grafiği

$0,02919
$0,02919$0,02919
+%1,141D
USD

FCT2 Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

FirmaChain (FCT2), şu anda 0,02919 USD fiyatından işlem görmektedir ve 30,12M USD piyasa değerine sahiptir. FCT2 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

FirmaChain Ana Piyasa Performansı:

$ 46,65K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,14
FirmaChain 24 saatlik fiyat değişimi
1,03B USD
Dolaşımdaki arz

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FCT2 Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için FirmaChain fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,000329+%1,14
30 Gün$ +0,00061+%2,13
60 Gün$ +0,00026+%0,89
90 Gün$ -0,0023-%7,31
Bugünkü FirmaChain Fiyatı Değişimi

Bugün, FCT2, $ +0,000329 (+%1,14) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

FirmaChain 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,00061 (+%2,13) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

FirmaChain 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, FCT2 değişimi $ +0,00026 (+%0,89) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

FirmaChain 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0023 (-%7,31) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

FCT2 Fiyat Bilgisi

En güncel FirmaChain fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,02843
$ 0,02843$ 0,02843

$ 0,03006
$ 0,03006$ 0,03006

$ 0,79995
$ 0,79995$ 0,79995

+%0,37

+%1,14

-%11,47

FCT2 Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 30,12M
$ 30,12M$ 30,12M

$ 46,65K
$ 46,65K$ 46,65K

1,03B
1,03B 1,03B

FirmaChain (FCT2) Nedir?

FIRMACHAIN ​​başlangıçta şeffaflığı sağlamak ve belge kurcalamayı ve sahteciliği önlemek için kağıt tabanlı tüm sosyal ve yasal faaliyetleri blok zincirine aktarmayı amaçladı. Güvenin temel değerini koruyan FIRMACHAIN ​​ekibi, şimdi bakışlarını kapsamlı bir blok zinciri platformu olmaya çeviriyor. Amacımız, ticari kuruluşlara ve FIRMACHAIN ​​sahiplerine, etkileşimde bulunmaları yararlı ancak eğlenceli olan blok zinciri tabanlı hizmetler sunmak ve böylece ekibin bir "Faydacılık" (Fayda + Eğlence) platformu olma hedefini yerine getirmektir.

FirmaChain, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, FirmaChain yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- FCT2 staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda FirmaChain hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, FirmaChain satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

FirmaChain Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, FirmaChain, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FCT2 fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen FirmaChain fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

FirmaChain Fiyat Geçmişi

FCT2 fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak FCT2 kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen FirmaChain fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

FirmaChain (FCT2) Token Ekonomisi

FirmaChain (FCT2) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FCT2 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

FirmaChain (FCT2) Satın Alma

Nasıl FirmaChain satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım FirmaChain Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

FCT2 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FCT2 / VND
768,13485
1 FCT2 / AUD
A$0,0449526
1 FCT2 / GBP
0,0218925
1 FCT2 / EUR
0,0251034
1 FCT2 / USD
$0,02919
1 FCT2 / MYR
RM0,1234737
1 FCT2 / TRY
1,1874492
1 FCT2 / JPY
¥4,29093
1 FCT2 / ARS
ARS$39,4459065
1 FCT2 / RUB
2,3214807
1 FCT2 / INR
2,545368
1 FCT2 / IDR
Rp478,5245136
1 FCT2 / KRW
40,4293176
1 FCT2 / PHP
1,6795926
1 FCT2 / EGP
￡E.1,3987848
1 FCT2 / BRL
R$0,1617126
1 FCT2 / CAD
C$0,0399903
1 FCT2 / BDT
3,5238168
1 FCT2 / NGN
44,1600915
1 FCT2 / UAH
1,2046713
1 FCT2 / VES
Bs3,59037
1 FCT2 / CLP
$28,3143
1 FCT2 / PKR
Rs8,1787461
1 FCT2 / KZT
15,642921
1 FCT2 / THB
฿0,9475074
1 FCT2 / TWD
NT$0,8707377
1 FCT2 / AED
د.إ0,1071273
1 FCT2 / CHF
Fr0,023352
1 FCT2 / HKD
HK$0,2288496
1 FCT2 / MAD
.د.م0,2638776
1 FCT2 / MXN
$0,5499396
1 FCT2 / PLN
0,1074192
1 FCT2 / RON
лв0,1278522
1 FCT2 / SEK
kr0,2816835
1 FCT2 / BGN
лв0,0490392
1 FCT2 / HUF
Ft10,0375653
1 FCT2 / CZK
0,6194118
1 FCT2 / KWD
د.ك0,00884457
1 FCT2 / ILS
0,0995379

FirmaChain Kaynağı

FirmaChain hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi FirmaChain Websitesi
Blok Gezgini

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1 FCT2 = 0,02919 USD

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