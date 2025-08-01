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Flamingo Fiyatı(FLM)

Flamingo (FLM) Canlı Fiyat Grafiği

$0,02785
$0,02785$0,02785
+%2,691D
USD

FLM Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Flamingo (FLM), şu anda 0,02788 USD fiyatından işlem görmektedir ve 15,44M USD piyasa değerine sahiptir. FLM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Flamingo Ana Piyasa Performansı:

$ 175,64K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,69
Flamingo 24 saatlik fiyat değişimi
553,71M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki FLM / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, FLM fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

FLM Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Flamingo fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0007295+%2,69
30 Gün$ -0,00386-%12,17
60 Gün$ -0,00769-%21,62
90 Gün$ -0,00511-%15,49
Bugünkü Flamingo Fiyatı Değişimi

Bugün, FLM, $ +0,0007295 (+%2,69) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Flamingo 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00386 (-%12,17) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Flamingo 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, FLM değişimi $ -0,00769 (-%21,62) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Flamingo 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00511 (-%15,49) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

FLM Fiyat Bilgisi

En güncel Flamingo fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,02664
$ 0,02664$ 0,02664

$ 0,02796
$ 0,02796$ 0,02796

$ 4,99
$ 4,99$ 4,99

+%1,27

+%2,69

-%17,13

FLM Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 15,44M
$ 15,44M$ 15,44M

$ 175,64K
$ 175,64K$ 175,64K

553,71M
553,71M 553,71M

Flamingo (FLM) Nedir?

Flamingo, Neo blok zinciri üzerine inşa edilmiş, birlikte çalışabilir, tam yığın merkeziyetsiz bir finans protokolüdür. FLM tokenı Flamingo'nun yönetişim tokenidir. FLM sahipleri, platform parametrelerindeki değişiklikler, yeni FLM tokenlerinin çıkarılması vb. için oy kullanabilir.

Flamingo, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Flamingo yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- FLM staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Flamingo hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Flamingo satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Flamingo Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Flamingo, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FLM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Flamingo fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Flamingo Fiyat Geçmişi

FLM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak FLM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Flamingo fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Flamingo (FLM) Token Ekonomisi

Flamingo (FLM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FLM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Flamingo (FLM) Satın Alma

Nasıl Flamingo satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Flamingo Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

FLM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FLM / VND
733,6622
1 FLM / AUD
A$0,0429352
1 FLM / GBP
0,02091
1 FLM / EUR
0,0239768
1 FLM / USD
$0,02788
1 FLM / MYR
RM0,1182112
1 FLM / TRY
1,1338796
1 FLM / JPY
¥4,09836
1 FLM / ARS
ARS$37,7776788
1 FLM / RUB
2,2228724
1 FLM / INR
2,4333664
1 FLM / IDR
Rp457,0491072
1 FLM / KRW
38,6149152
1 FLM / PHP
1,6064456
1 FLM / EGP
￡E.1,3393552
1 FLM / BRL
R$0,1541764
1 FLM / CAD
C$0,0381956
1 FLM / BDT
3,3656736
1 FLM / NGN
42,178258
1 FLM / UAH
1,1506076
1 FLM / VES
Bs3,42924
1 FLM / CLP
$27,0436
1 FLM / PKR
Rs7,8116972
1 FLM / KZT
14,940892
1 FLM / THB
฿0,9066576
1 FLM / TWD
NT$0,8313816
1 FLM / AED
د.إ0,1023196
1 FLM / CHF
Fr0,022304
1 FLM / HKD
HK$0,2185792
1 FLM / MAD
.د.م0,2520352
1 FLM / MXN
$0,5260956
1 FLM / PLN
0,1028772
1 FLM / RON
лв0,1223932
1 FLM / SEK
kr0,2695996
1 FLM / BGN
лв0,0468384
1 FLM / HUF
Ft9,6135816
1 FLM / CZK
0,5930076
1 FLM / KWD
د.ك0,00844764
1 FLM / ILS
0,0950708

Flamingo Kaynağı

Flamingo hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Flamingo Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

FLM
FLM
USD
USD

1 FLM = 0,02788 USD

Al-Sat

FLMUSDT
$0,02788
$0,02788$0,02788
+%4,22

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