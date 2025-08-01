Instadapp (FLUID) Nedir?

Instadapp platform is a full-feature platform for both users and developers to leverage the full potential of DeFi. The Instadapp protocol ('DSL') acts as the middleware that aggregates multiple DeFi protocols into one upgradable smart contract layer. This structure allows Instadapp to access the full potential of Decentralized Finance.

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Instadapp Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Instadapp, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FLUID fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Instadapp fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Instadapp Fiyat Geçmişi

FLUID fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak FLUID kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Instadapp fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Instadapp (FLUID) Token Ekonomisi

Instadapp (FLUID) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FLUID tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Instadapp (FLUID) Satın Alma

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FLUID Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FLUID / VND ₫ 128.898,7645 1 FLUID / AUD A$ 7,543382 1 FLUID / GBP ￡ 3,673725 1 FLUID / EUR € 4,212538 1 FLUID / USD $ 4,8983 1 FLUID / MYR RM 20,768792 1 FLUID / TRY ₺ 199,213861 1 FLUID / JPY ¥ 720,0501 1 FLUID / ARS ARS$ 6.637,245483 1 FLUID / RUB ₽ 390,541459 1 FLUID / INR ₹ 427,523624 1 FLUID / IDR Rp 80.299,987152 1 FLUID / KRW ₩ 6.784,341432 1 FLUID / PHP ₱ 282,240046 1 FLUID / EGP ￡E. 235,314332 1 FLUID / BRL R$ 27,087599 1 FLUID / CAD C$ 6,710671 1 FLUID / BDT ৳ 591,322776 1 FLUID / NGN ₦ 7.410,393155 1 FLUID / UAH ₴ 202,152841 1 FLUID / VES Bs 602,4909 1 FLUID / CLP $ 4.751,351 1 FLUID / PKR Rs 1.372,454677 1 FLUID / KZT ₸ 2.624,99897 1 FLUID / THB ฿ 159,292716 1 FLUID / TWD NT$ 146,067306 1 FLUID / AED د.إ 17,976761 1 FLUID / CHF Fr 3,91864 1 FLUID / HKD HK$ 38,402672 1 FLUID / MAD .د.م 44,280632 1 FLUID / MXN $ 92,430921 1 FLUID / PLN zł 18,074727 1 FLUID / RON лв 21,503537 1 FLUID / SEK kr 47,366561 1 FLUID / BGN лв 8,229144 1 FLUID / HUF Ft 1.689,031806 1 FLUID / CZK Kč 104,186841 1 FLUID / KWD د.ك 1,4841849 1 FLUID / ILS ₪ 16,703203

Instadapp Kaynağı

Instadapp hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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