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AmpleforthGovernance Fiyatı(FORTH)

AmpleforthGovernance (FORTH) Canlı Fiyat Grafiği

$2,459
$2,459$2,459
+%0,941D
USD

FORTH Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

AmpleforthGovernance (FORTH), şu anda 2,457 USD fiyatından işlem görmektedir ve 35,24M USD piyasa değerine sahiptir. FORTH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

AmpleforthGovernance Ana Piyasa Performansı:

$ 111,69K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,94
AmpleforthGovernance 24 saatlik fiyat değişimi
14,34M USD
Dolaşımdaki arz

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FORTH Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için AmpleforthGovernance fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0229+%0,94
30 Gün$ +0,174+%7,62
60 Gün$ +0,098+%4,15
90 Gün$ -0,121-%4,70
Bugünkü AmpleforthGovernance Fiyatı Değişimi

Bugün, FORTH, $ +0,0229 (+%0,94) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

AmpleforthGovernance 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,174 (+%7,62) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

AmpleforthGovernance 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, FORTH değişimi $ +0,098 (+%4,15) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

AmpleforthGovernance 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,121 (-%4,70) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

FORTH Fiyat Bilgisi

En güncel AmpleforthGovernance fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 2,415
$ 2,415$ 2,415

$ 2,485
$ 2,485$ 2,485

$ 60
$ 60$ 60

-%0,17

+%0,94

-%14,43

FORTH Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 35,24M
$ 35,24M$ 35,24M

$ 111,69K
$ 111,69K$ 111,69K

14,34M
14,34M 14,34M

AmpleforthGovernance (FORTH) Nedir?

Forth, protokolün kontrolünü topluluğun eline vererek Ample ekosistemini tamamlayan yeni bir yönetişim tokenidir. Forth token tutan yatırımcılar, Forth tokeni kullanarak protokolde yapılacak değişiklikler için oy kullanabilecektir. Birlikte, $AMPL + $FORTH, protokolün tamamen merkeziyetsiz hale gelme yolculuğunda önemli bir kilometre taşını işaret etmektedir.

AmpleforthGovernance, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, AmpleforthGovernance yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- FORTH staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda AmpleforthGovernance hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, AmpleforthGovernance satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

AmpleforthGovernance Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, AmpleforthGovernance, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FORTH fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen AmpleforthGovernance fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

AmpleforthGovernance Fiyat Geçmişi

FORTH fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak FORTH kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen AmpleforthGovernance fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

AmpleforthGovernance (FORTH) Token Ekonomisi

AmpleforthGovernance (FORTH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FORTH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

AmpleforthGovernance (FORTH) Satın Alma

Nasıl AmpleforthGovernance satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım AmpleforthGovernance Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

FORTH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FORTH / VND
64.655,955
1 FORTH / AUD
A$3,78378
1 FORTH / GBP
1,84275
1 FORTH / EUR
2,11302
1 FORTH / USD
$2,457
1 FORTH / MYR
RM10,39311
1 FORTH / TRY
99,95076
1 FORTH / JPY
¥361,179
1 FORTH / ARS
ARS$3.320,26695
1 FORTH / RUB
195,40521
1 FORTH / INR
214,2504
1 FORTH / IDR
Rp40.278,68208
1 FORTH / KRW
3.403,04328
1 FORTH / PHP
141,37578
1 FORTH / EGP
￡E.117,73944
1 FORTH / BRL
R$13,61178
1 FORTH / CAD
C$3,36609
1 FORTH / BDT
296,60904
1 FORTH / NGN
3.717,07245
1 FORTH / UAH
101,40039
1 FORTH / VES
Bs302,211
1 FORTH / CLP
$2.383,29
1 FORTH / PKR
Rs688,42683
1 FORTH / KZT
1.316,7063
1 FORTH / THB
฿79,75422
1 FORTH / TWD
NT$73,29231
1 FORTH / AED
د.إ9,01719
1 FORTH / CHF
Fr1,9656
1 FORTH / HKD
HK$19,26288
1 FORTH / MAD
.د.م22,21128
1 FORTH / MXN
$46,28988
1 FORTH / PLN
9,04176
1 FORTH / RON
лв10,76166
1 FORTH / SEK
kr23,71005
1 FORTH / BGN
лв4,12776
1 FORTH / HUF
Ft844,88859
1 FORTH / CZK
52,13754
1 FORTH / KWD
د.ك0,744471
1 FORTH / ILS
8,37837

AmpleforthGovernance Kaynağı

AmpleforthGovernance hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi AmpleforthGovernance Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

FORTH
FORTH
USD
USD

1 FORTH = 2,457 USD

Al-Sat

FORTHUSDT
$2,457
$2,457$2,457
+%1,40

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