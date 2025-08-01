Hamster Kombat (HMSTR) Nedir?

Hamster Kombat, 300 milyon oyuncusu olan Telegram üzerine kurulu bir kripto borsası CEO simülatör oyunudur. Misyonu, 1.000.000.000 Web2 kullanıcısını sorunsuz bir şekilde Web3'e dahil etmektir.

Hamster Kombat, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Hamster Kombat yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Hamster Kombat Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Hamster Kombat, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte HMSTR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Hamster Kombat fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Hamster Kombat Fiyat Geçmişi

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Hamster Kombat (HMSTR) Token Ekonomisi

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HMSTR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HMSTR / VND ₫ 19,330999 1 HMSTR / AUD A$ 0,001131284 1 HMSTR / GBP ￡ 0,00055095 1 HMSTR / EUR € 0,000631756 1 HMSTR / USD $ 0,0007346 1 HMSTR / MYR RM 0,003114704 1 HMSTR / TRY ₺ 0,029876182 1 HMSTR / JPY ¥ 0,1079862 1 HMSTR / ARS ARS$ 0,995390346 1 HMSTR / RUB ₽ 0,058518236 1 HMSTR / INR ₹ 0,064101196 1 HMSTR / IDR Rp 12,042621024 1 HMSTR / KRW ₩ 1,017450384 1 HMSTR / PHP ₱ 0,04231296 1 HMSTR / EGP ￡E. 0,0352608 1 HMSTR / BRL R$ 0,004062338 1 HMSTR / CAD C$ 0,001006402 1 HMSTR / BDT ৳ 0,088680912 1 HMSTR / NGN ₦ 1,11133961 1 HMSTR / UAH ₴ 0,030316942 1 HMSTR / VES Bs 0,0903558 1 HMSTR / CLP $ 0,712562 1 HMSTR / PKR Rs 0,205827574 1 HMSTR / KZT ₸ 0,39367214 1 HMSTR / THB ฿ 0,0238745 1 HMSTR / TWD NT$ 0,021920464 1 HMSTR / AED د.إ 0,002695982 1 HMSTR / CHF Fr 0,00058768 1 HMSTR / HKD HK$ 0,005759264 1 HMSTR / MAD .د.م 0,006640784 1 HMSTR / MXN $ 0,013861902 1 HMSTR / PLN zł 0,002710674 1 HMSTR / RON лв 0,003224894 1 HMSTR / SEK kr 0,007103582 1 HMSTR / BGN лв 0,001234128 1 HMSTR / HUF Ft 0,25321662 1 HMSTR / CZK Kč 0,015624942 1 HMSTR / KWD د.ك 0,0002225838 1 HMSTR / ILS ₪ 0,002504986

Hamster Kombat Kaynağı

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