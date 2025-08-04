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Internet Computer Fiyatı(ICP)

Internet Computer (ICP) Canlı Fiyat Grafiği

$5,145
$5,145$5,145
+%1,121D
USD

ICP Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Internet Computer (ICP), şu anda 5,144 USD fiyatından işlem görmektedir ve 2,76B USD piyasa değerine sahiptir. ICP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Internet Computer Ana Piyasa Performansı:

$ 1,53M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,12
Internet Computer 24 saatlik fiyat değişimi
536,22M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ICP / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ICP fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

ICP Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Internet Computer fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,05699+%1,12
30 Gün$ +0,363+%7,59
60 Gün$ -0,157-%2,97
90 Gün$ +0,549+%11,94
Bugünkü Internet Computer Fiyatı Değişimi

Bugün, ICP, $ +0,05699 (+%1,12) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Internet Computer 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,363 (+%7,59) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Internet Computer 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ICP değişimi $ -0,157 (-%2,97) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Internet Computer 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,549 (+%11,94) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ICP Fiyat Bilgisi

En güncel Internet Computer fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 4,973
$ 4,973$ 4,973

$ 5,203
$ 5,203$ 5,203

$ 500
$ 500$ 500

-%0,49

+%1,12

-%12,10

ICP Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,76B
$ 2,76B$ 2,76B

$ 1,53M
$ 1,53M$ 1,53M

536,22M
536,22M 536,22M

Internet Computer (ICP) Nedir?

"1. Dfinity, sonsuz ölçeklenebilir akıllı dağıtık bulut bilgi işlem sistemi ve üçüncü nesil blok zinciridir ve mevcut Ethereum uygulamalarıyla oldukça uyumludur. Halka açık zincirin 3-7 saniyelik nihai onayına ulaşmak için Threshold Relay Threshold Relay, Probablistic Slot Protocol Probability Slot Protocol, USCID vb. dahil olmak üzere bir dizi son teknoloji şifreleme ve dağıtılmış sistem yeniliği getiriyor. PoW iş kanıtı mekanizmasına dayalı mevcut ağdan 50 -200 kat daha hızlı. Aynı zamanda, Blockchain NervousSystem yönetişim mekanizmasında ağı yönetmek için algoritmalar kullanan, ağ yükseltmesini çatalsız gerçekleştiren, hacker saldırısını tersine çeviren özellikler tanıtılır. 2. 2015 yılında başlayan bir yıldız proje olan Dfinity, Filecoin, Polkadot vb.'den sonra rekorlar kıran bir proje olarak ana ağını 2021'in ilk çeyreğinde başlatmayı planlıyor. Bu hedef doğrultusunda, Dfinity test ağı, iki yıldan fazla süren bir süreçtem ve beş aşamadan geçti. Şu anda, çeşitli parametreler ve teknik yollar sabittir."

Internet Computer, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Internet Computer yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

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Kapsamlı kaynaklarımız, Internet Computer satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Internet Computer Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Internet Computer, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ICP fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Internet Computer fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Internet Computer Fiyat Geçmişi

ICP fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ICP kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Internet Computer fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Internet Computer (ICP) Token Ekonomisi

Internet Computer (ICP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ICP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Internet Computer (ICP) Satın Alma

Nasıl Internet Computer satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Internet Computer Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ICP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ICP / VND
135.364,36
1 ICP / AUD
A$7,92176
1 ICP / GBP
3,858
1 ICP / EUR
4,42384
1 ICP / USD
$5,144
1 ICP / MYR
RM21,75912
1 ICP / TRY
209,25792
1 ICP / JPY
¥756,168
1 ICP / ARS
ARS$6.951,3444
1 ICP / RUB
409,10232
1 ICP / INR
448,86544
1 ICP / IDR
Rp84.327,85536
1 ICP / KRW
7.124,64576
1 ICP / PHP
295,83144
1 ICP / EGP
￡E.246,50048
1 ICP / BRL
R$28,49776
1 ICP / CAD
C$7,04728
1 ICP / BDT
620,98368
1 ICP / NGN
7.782,1004
1 ICP / UAH
212,29288
1 ICP / VES
Bs632,712
1 ICP / CLP
$4.989,68
1 ICP / PKR
Rs1.441,29736
1 ICP / KZT
2.756,6696
1 ICP / THB
฿166,97424
1 ICP / TWD
NT$153,44552
1 ICP / AED
د.إ18,87848
1 ICP / CHF
Fr4,1152
1 ICP / HKD
HK$40,3804
1 ICP / MAD
.د.م46,50176
1 ICP / MXN
$96,91296
1 ICP / PLN
18,92992
1 ICP / RON
лв22,53072
1 ICP / SEK
kr49,6396
1 ICP / BGN
лв8,64192
1 ICP / HUF
Ft1.768,86728
1 ICP / CZK
109,15568
1 ICP / KWD
د.ك1,558632
1 ICP / ILS
17,54104

Internet Computer Kaynağı

Internet Computer hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Internet Computer Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

ICP
ICP
USD
USD

1 ICP = 5,144 USD

Al-Sat

ICPUSDT
$5,144
$5,144$5,144
+%2,85

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