Internet Computer (ICP) Nedir?

"1. Dfinity, sonsuz ölçeklenebilir akıllı dağıtık bulut bilgi işlem sistemi ve üçüncü nesil blok zinciridir ve mevcut Ethereum uygulamalarıyla oldukça uyumludur. Halka açık zincirin 3-7 saniyelik nihai onayına ulaşmak için Threshold Relay Threshold Relay, Probablistic Slot Protocol Probability Slot Protocol, USCID vb. dahil olmak üzere bir dizi son teknoloji şifreleme ve dağıtılmış sistem yeniliği getiriyor. PoW iş kanıtı mekanizmasına dayalı mevcut ağdan 50 -200 kat daha hızlı. Aynı zamanda, Blockchain NervousSystem yönetişim mekanizmasında ağı yönetmek için algoritmalar kullanan, ağ yükseltmesini çatalsız gerçekleştiren, hacker saldırısını tersine çeviren özellikler tanıtılır. 2. 2015 yılında başlayan bir yıldız proje olan Dfinity, Filecoin, Polkadot vb.'den sonra rekorlar kıran bir proje olarak ana ağını 2021'in ilk çeyreğinde başlatmayı planlıyor. Bu hedef doğrultusunda, Dfinity test ağı, iki yıldan fazla süren bir süreçtem ve beş aşamadan geçti. Şu anda, çeşitli parametreler ve teknik yollar sabittir."

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Internet Computer Fiyat Geçmişi

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Internet Computer (ICP) Token Ekonomisi

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Internet Computer (ICP) Satın Alma

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ICP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ICP / VND ₫ 135.364,36 1 ICP / AUD A$ 7,92176 1 ICP / GBP ￡ 3,858 1 ICP / EUR € 4,42384 1 ICP / USD $ 5,144 1 ICP / MYR RM 21,75912 1 ICP / TRY ₺ 209,25792 1 ICP / JPY ¥ 756,168 1 ICP / ARS ARS$ 6.951,3444 1 ICP / RUB ₽ 409,10232 1 ICP / INR ₹ 448,86544 1 ICP / IDR Rp 84.327,85536 1 ICP / KRW ₩ 7.124,64576 1 ICP / PHP ₱ 295,83144 1 ICP / EGP ￡E. 246,50048 1 ICP / BRL R$ 28,49776 1 ICP / CAD C$ 7,04728 1 ICP / BDT ৳ 620,98368 1 ICP / NGN ₦ 7.782,1004 1 ICP / UAH ₴ 212,29288 1 ICP / VES Bs 632,712 1 ICP / CLP $ 4.989,68 1 ICP / PKR Rs 1.441,29736 1 ICP / KZT ₸ 2.756,6696 1 ICP / THB ฿ 166,97424 1 ICP / TWD NT$ 153,44552 1 ICP / AED د.إ 18,87848 1 ICP / CHF Fr 4,1152 1 ICP / HKD HK$ 40,3804 1 ICP / MAD .د.م 46,50176 1 ICP / MXN $ 96,91296 1 ICP / PLN zł 18,92992 1 ICP / RON лв 22,53072 1 ICP / SEK kr 49,6396 1 ICP / BGN лв 8,64192 1 ICP / HUF Ft 1.768,86728 1 ICP / CZK Kč 109,15568 1 ICP / KWD د.ك 1,558632 1 ICP / ILS ₪ 17,54104

Internet Computer Kaynağı

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