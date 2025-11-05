BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Kart Çevirme Etkinliği
Bugünkü canlı Jump Tom fiyatı -- USD. JUMPOLD1 / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. JUMPOLD1 fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Jump Tom fiyatı -- USD. JUMPOLD1 / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. JUMPOLD1 fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

JUMPOLD1 Hakkında Daha Fazla Bilgi

JUMPOLD1 Fiyat Bilgileri

JUMPOLD1 Nedir

JUMPOLD1 Token Ekonomisi

JUMPOLD1 Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Jump Tom Logosu

Jump Tom Fiyatı(JUMPOLD1)

Listelenmedi

USD
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:21:16 (UTC+8)

Jump Tom (JUMPOLD1) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
--
----
24 sa Düşük
--
----
24 sa Yüksek

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

Jump Tom (JUMPOLD1) canlı fiyatı --. JUMPOLD1, son 24 saat içinde en düşük -- ve en yüksek -- fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. JUMPOLD1 için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, JUMPOLD1 son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Jump Tom (JUMPOLD1) Piyasa Bilgileri

--
----

--
----

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

Şu anki Jump Tom piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JUMPOLD1 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Jump Tom (JUMPOLD1) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Jump Tom fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
No Data
Bugünkü Jump Tom Fiyatı Değişimi

Bugün, JUMPOLD1, -- (--) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Jump Tom 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Jump Tom 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, JUMPOLD1 değişimi -- (--) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Jump Tom 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Jump Tom (JUMPOLD1) Nedir?

Jump Tom, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Jump Tom yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- JUMPOLD1 staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Jump Tom hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Jump Tom satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Jump Tom Fiyat Tahmini (USD)

Jump Tom (JUMPOLD1) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Jump Tom (JUMPOLD1) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Jump Tom için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Jump Tom fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Jump Tom (JUMPOLD1) Token Ekonomisi

Jump Tom (JUMPOLD1) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. JUMPOLD1 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Jump Tom (JUMPOLD1) Satın Alma

Nasıl Jump Tom satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Jump Tom Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

JUMPOLD1 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Jump Tom(JUMPOLD1) / VND
--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / AUD
A$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / GBP
--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / EUR
--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / USD
$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / MYR
RM--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / TRY
--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / JPY
¥--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / ARS
ARS$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / RUB
--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / INR
--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / IDR
Rp--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / PHP
--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / EGP
￡E.--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / BRL
R$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / CAD
C$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / BDT
--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / NGN
--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / COP
$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / ZAR
R.--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / UAH
--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / TZS
T.Sh.--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / VES
Bs--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / CLP
$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / PKR
Rs--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / KZT
--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / THB
฿--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / TWD
NT$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / AED
د.إ--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / CHF
Fr--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / HKD
HK$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / AMD
֏--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / MAD
.د.م--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / MXN
$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / SAR
ريال--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / ETB
Br--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / KES
KSh--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / JOD
د.أ--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / PLN
--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / RON
лв--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / SEK
kr--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / BGN
лв--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / HUF
Ft--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / CZK
--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / KWD
د.ك--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / ILS
--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / BOB
Bs--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / AZN
--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / TJS
SM--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / GEL
--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / AOA
Kz--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / BHD
.د.ب--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / BMD
$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / DKK
kr--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / HNL
L--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / MUR
--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / NAD
$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / NOK
kr--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / NZD
$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / PAB
B/.--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / PGK
K--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / QAR
ر.ق--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / RSD
дин.--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / UZS
soʻm--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / ALL
L--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / ANG
ƒ--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / AWG
ƒ--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / BBD
$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / BAM
KM--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / BIF
Fr--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / BND
$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / BSD
$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / JMD
$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / KHR
--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / KMF
Fr--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / LAK
--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / LKR
රු--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / MDL
L--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / MGA
Ar--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / MOP
P--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / MVR
--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / MWK
MK--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / MZN
MT--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / NPR
रु--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / PYG
--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / RWF
Fr--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / SBD
$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / SCR
--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / SRD
$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / SVC
$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / SZL
L--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / TMT
m--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / TND
د.ت--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / TTD
$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / UGX
Sh--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / XAF
Fr--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / XCD
$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / XOF
Fr--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / XPF
Fr--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / BWP
P--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / BZD
$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / CVE
$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / DJF
Fr--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / DOP
$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / DZD
د.ج--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / FJD
$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / GNF
Fr--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / GTQ
Q--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / GYD
$--
1 Jump Tom(JUMPOLD1) / ISK
kr--

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Jump Tom Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Jump Tom (JUMPOLD1) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı JUMPOLD1 fiyatı, -- USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
JUMPOLD1 / USD güncel fiyatı nedir?
JUMPOLD1 / USD güncel fiyatı --. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Jump Tom varlığının piyasa değeri nedir?
JUMPOLD1 piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki JUMPOLD1 arzı nedir?
Dolaşımdaki JUMPOLD1 arzı, -- USD.
JUMPOLD1 için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
JUMPOLD1, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük JUMPOLD1 fiyatı (ATL) nedir?
JUMPOLD1, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
JUMPOLD1 işlem hacmi nedir?
JUMPOLD1 için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
JUMPOLD1 bu yıl daha da yükselir mi?
JUMPOLD1 piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için JUMPOLD1 fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:21:16 (UTC+8)

Jump Tom (JUMPOLD1) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Öne Çıkan Haberler

Neden Bu Kadar Çok İnsan Boğa Piyasasında Hala Para Kaybediyor?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Ağlarının Yükselişi: 2025’te Bitcoin’in Geleceğini Şekillendiren Teknolojiyi Anlamak

October 6, 2025

2025’te Altcoinler: TOTAL3 Yeniden Rekor Kırdığında Ama Portföyünüz Hareket Etmiyor

October 5, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

JUMPOLD1 / USD Hesaplayıcı

Miktar

JUMPOLD1
JUMPOLD1
USD
USD

1 JUMPOLD1 = -- USD

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.871,33
$101.871,33$101.871,33

-%1,26

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.331,81
$3.331,81$3.331,81

-%5,00

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,38
$157,38$157,38

-%2,53

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

-%0,01

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2420
$2,2420$2,2420

-%1,75

En Yüksek Hacim

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.871,33
$101.871,33$101.871,33

-%1,26

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.331,81
$3.331,81$3.331,81

-%5,00

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,38
$157,38$157,38

-%2,53

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2420
$2,2420$2,2420

-%1,75

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,16501
$0,16501$0,16501

+%0,65

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Intuition Logosu

Intuition

TRUST

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

MemeMarket Logosu

MemeMarket

MFUN

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Backstage Logosu

Backstage

BKS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Sentism Logosu

Sentism

SENTIS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

XP8 Logosu

XP8

XP8

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

PlayMindProtocol Logosu

PlayMindProtocol

PMIND

$0,28890
$0,28890$0,28890

+%1.783,31

Momentum Logosu

Momentum

MMT

$1,5144
$1,5144$1,5144

+%909,60

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000000244
$0,0000000000000000000000000244$0,0000000000000000000000000244

+%253,62

DEGENFI Logosu

DEGENFI

DEGENFI

$0,000000000236
$0,000000000236$0,000000000236

+%174,41

Datasoul Logosu

Datasoul

DATASOUL

$0,0000000035746
$0,0000000035746$0,0000000035746

+%155,29