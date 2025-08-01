Katana Inu (KATA) Nedir?

Katana Inu, etkileşimli açık dünya oyna kazan meta evren NFT Oyunudur - Tüm görünümler ve silahlar NFT formundadır. Oyun içi ödül yöntemiyle, otomatik stake etme ve yenilikçi oyun teklifleri aracılığıyla Oyun ve NFT kripto inovasyonunu teşvik etmeye odaklanan bir projedir.

Katana Inu, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Katana Inu yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Katana Inu Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Katana Inu, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte KATA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Katana Inu fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Katana Inu Fiyat Geçmişi

KATA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak KATA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Katana Inu fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Katana Inu (KATA) Token Ekonomisi

Katana Inu (KATA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KATA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Katana Inu (KATA) Satın Alma

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KATA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KATA / VND ₫ 3,50015815 1 KATA / AUD A$ 0,0002048354 1 KATA / GBP ￡ 0,0000997575 1 KATA / EUR € 0,0001143886 1 KATA / USD $ 0,00013301 1 KATA / MYR RM 0,0005639624 1 KATA / TRY ₺ 0,0054095167 1 KATA / JPY ¥ 0,01955247 1 KATA / ARS ARS$ 0,1799851417 1 KATA / RUB ₽ 0,0105942465 1 KATA / INR ₹ 0,0116037924 1 KATA / IDR Rp 2,1804914544 1 KATA / KRW ₩ 0,1842241704 1 KATA / PHP ₱ 0,007661376 1 KATA / EGP ￡E. 0,0063831499 1 KATA / BRL R$ 0,0007355453 1 KATA / CAD C$ 0,0001822237 1 KATA / BDT ৳ 0,0160569672 1 KATA / NGN ₦ 0,2012241785 1 KATA / UAH ₴ 0,0054893227 1 KATA / VES Bs 0,01636023 1 KATA / CLP $ 0,1290197 1 KATA / PKR Rs 0,0372680719 1 KATA / KZT ₸ 0,071280059 1 KATA / THB ฿ 0,004322825 1 KATA / TWD NT$ 0,0039730087 1 KATA / AED د.إ 0,0004881467 1 KATA / CHF Fr 0,000106408 1 KATA / HKD HK$ 0,0010427984 1 KATA / MAD .د.م 0,0012024104 1 KATA / MXN $ 0,0025072385 1 KATA / PLN zł 0,0004908069 1 KATA / RON лв 0,0005839139 1 KATA / SEK kr 0,0012862067 1 KATA / BGN лв 0,0002234568 1 KATA / HUF Ft 0,0458325858 1 KATA / CZK Kč 0,0028277926 1 KATA / KWD د.ك 0,00004030203 1 KATA / ILS ₪ 0,0004535641

Katana Inu Kaynağı

Katana Inu hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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