Kima Network (KIMA) Nedir?

Kima, Web3 ekosistemleri ve geleneksel finansal sistemler arasında sorunsuz birlikte çalışabilirliğe yönelik artan ihtiyacı karşılayan blok zinciri tabanlı bir platformdur. Platform, dijital varlıklar, itibari para birimleri ve menkul kıymetler dâhil olmak üzere çeşitli varlık sınıfları arasında sorunsuz ve güvenli işlemlere olanak tanıyan evrensel bir finansal altyapı sağlar. Kima'nın temel misyonu, merkeziyetsiz finans ile eski finans kurumları arasındaki boşluğu doldurarak ekosistemler arası işlemleri, likidite yönetimini, varlık transferlerini daha verimli ve güvenli hâle getirmektir.

Kima Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Kima Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Kima Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Kima Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte KIMA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Kima Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Kima Network Fiyat Geçmişi

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Kima Network (KIMA) Token Ekonomisi

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Kima Network (KIMA) Satın Alma

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KIMA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KIMA / VND ₫ 2.610,448 1 KIMA / AUD A$ 0,152768 1 KIMA / GBP ￡ 0,0744 1 KIMA / EUR € 0,085312 1 KIMA / USD $ 0,0992 1 KIMA / MYR RM 0,419616 1 KIMA / TRY ₺ 4,035456 1 KIMA / JPY ¥ 14,5824 1 KIMA / ARS ARS$ 134,05392 1 KIMA / RUB ₽ 7,890368 1 KIMA / INR ₹ 8,661152 1 KIMA / IDR Rp 1.626,229248 1 KIMA / KRW ₩ 137,395968 1 KIMA / PHP ₱ 5,704 1 KIMA / EGP ￡E. 4,752672 1 KIMA / BRL R$ 0,55056 1 KIMA / CAD C$ 0,135904 1 KIMA / BDT ৳ 11,975424 1 KIMA / NGN ₦ 150,07472 1 KIMA / UAH ₴ 4,093984 1 KIMA / VES Bs 12,2016 1 KIMA / CLP $ 96,224 1 KIMA / PKR Rs 27,794848 1 KIMA / KZT ₸ 53,16128 1 KIMA / THB ฿ 3,220032 1 KIMA / TWD NT$ 2,960128 1 KIMA / AED د.إ 0,364064 1 KIMA / CHF Fr 0,07936 1 KIMA / HKD HK$ 0,777728 1 KIMA / MAD .د.م 0,896768 1 KIMA / MXN $ 1,868928 1 KIMA / PLN zł 0,365056 1 KIMA / RON лв 0,434496 1 KIMA / SEK kr 0,95728 1 KIMA / BGN лв 0,166656 1 KIMA / HUF Ft 34,123808 1 KIMA / CZK Kč 2,105024 1 KIMA / KWD د.ك 0,0300576 1 KIMA / ILS ₪ 0,338272

Kima Network Kaynağı

Kima Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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