Keeta Fiyatı(KTA)

1 KTA / USD Canlı Fiyatı:

$1,0064
$1,0064$1,0064
+%101,281D
USD
Keeta (KTA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-07 17:33:39 (UTC+8)

Keeta (KTA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,5
$ 0,5$ 0,5
24 sa Düşük
$ 1,5318
$ 1,5318$ 1,5318
24 sa Yüksek

$ 0,5
$ 0,5$ 0,5

$ 1,5318
$ 1,5318$ 1,5318

$ 1,6916917214873683
$ 1,6916917214873683$ 1,6916917214873683

$ 0,08456738547527073
$ 0,08456738547527073$ 0,08456738547527073

+%95,08

+%101,28

+%95,08

+%95,08

Keeta (KTA) canlı fiyatı $ 0,9754. KTA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,5 ve en yüksek $ 1,5318 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KTA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,6916917214873683, en düşük fiyatı ise $ 0,08456738547527073 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KTA son bir saatte +%95,08 değişim gösterdi, 24 saatte +%101,28 ve son 7 günde +%95,08 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Keeta (KTA) Piyasa Bilgileri

No.213

$ 408,87M
$ 408,87M$ 408,87M

$ 44,56K
$ 44,56K$ 44,56K

$ 975,40M
$ 975,40M$ 975,40M

419,19M
419,19M 419,19M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

%41,91

BASE

Şu anki Keeta piyasa değeri $ 408,87M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 44,56K. Dolaşımdaki KTA arzı 419,19M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 975,40M.

Keeta (KTA) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Keeta fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,5064+%101,28
30 Gün$ +0,4754+%95,08
60 Gün$ +0,4754+%95,08
90 Gün$ +0,4754+%95,08
Bugünkü Keeta Fiyatı Değişimi

Bugün, KTA, $ +0,5064 (+%101,28) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Keeta 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,4754 (+%95,08) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Keeta 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, KTA değişimi $ +0,4754 (+%95,08) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Keeta 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,4754 (+%95,08) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Keeta (KTA) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Keeta Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Keeta (KTA) Nedir?

As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains.

Keeta, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Keeta yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- KTA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Keeta hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Keeta satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Keeta Fiyat Tahmini (USD)

Keeta (KTA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Keeta (KTA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Keeta için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Keeta fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Keeta (KTA) Token Ekonomisi

Keeta (KTA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KTA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Keeta (KTA) Satın Alma

Nasıl Keeta satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Keeta Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

KTA Varlığından Yerel Para Birimlerine

Keeta Kaynağı

Keeta hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Keeta Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Keeta Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Keeta (KTA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı KTA fiyatı, 0,9754 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
KTA / USD güncel fiyatı nedir?
KTA / USD güncel fiyatı $ 0,9754. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Keeta varlığının piyasa değeri nedir?
KTA piyasa değeri $ 408,87M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki KTA arzı nedir?
Dolaşımdaki KTA arzı, 419,19M USD.
KTA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
KTA, ATH fiyatı olan 1,6916917214873683 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük KTA fiyatı (ATL) nedir?
KTA, ATL fiyatı olan 0,08456738547527073 USD değerine düştü.
KTA işlem hacmi nedir?
KTA için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 44,56K USD.
KTA bu yıl daha da yükselir mi?
KTA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için KTA fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-07 17:33:39 (UTC+8)

Öne Çıkan Haberler

Yeni Başlayan Herkesin Kriptoya Girmeden Önce Bilmesi Gerekenler

Kripto piyasası ana akıma girdi ve kâr peşinde koşan yeni yatırımcıların dalgalarını çekti. Kazanç potansiyeli büyük olabilirken, riskler de bir o kadar gerçektir. Yeni başlıyorsanız, kripto dünyasında daha güvenli ve etkili bir şekilde gezinmenize yardımcı olacak temel ilkeler burada.

September 6, 2025

Prediction Markets: From Buzzword to Billion-Dollar Narrative

During 2024–2025, crypto markets were dominated by memecoins – playful tokens that spread like wildfire through community hype. Yet, beneath the noise, another narrative quietly gained momentum and is now emerging as real infrastructure: Prediction Markets.

September 5, 2025

MEXC Earn: Paralarınızı Uyurken Bile Sizin İçin Çalıştırmak

Her kripto yatırımcısının sonunda öğrenmesi gereken en büyük derslerden biri, varlıklarınızı sadece tutmanın her zaman en verimli strateji olmadığıdır. “HODLing” uzun vadede kazanç sağlasa da, gerçek değişim yaratıcı, kriptonuzun pasif gelir elde etmeye başladığı zamandır; bu, siz hiç çaba sarf etmeden ödüller kazanmanızı sağlar.

September 5, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

