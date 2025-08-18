LINEA (LINEA) Nedir?

LINEA Fiyat Tahmini (USD)

LINEA (LINEA) Token Ekonomisi

LINEA (LINEA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LINEA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

LINEA (LINEA) Satın Alma

LINEA Varlığından Yerel Para Birimlerine

LINEA Kaynağı

LINEA hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: LINEA Hakkında Diğer Sorular Bugünkü LINEA (LINEA) fiyatı nedir? USD biriminden canlı LINEA fiyatı, -- USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir. LINEA / USD güncel fiyatı nedir? -- . Doğru token dönüşümü için LINEA / USD güncel fiyatı. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü 'ye göz atın. LINEA varlığının piyasa değeri nedir? LINEA piyasa değeri -- USD . Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır. Dolaşımdaki LINEA arzı nedir? Dolaşımdaki LINEA arzı, -- USD . LINEA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir? LINEA, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi. Tüm zamanların en düşük LINEA fiyatı (ATL) nedir? LINEA, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü. LINEA işlem hacmi nedir? LINEA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD . LINEA bu yıl daha da yükselir mi? LINEA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir.

LINEA (LINEA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8) Tür Bilgiler 08-18 17:40:00 Sektör Haberleri Altcoinler daha geniş piyasa geri çekilmesini takip ediyor, RAY 24 saatte %9'dan fazla düşüyor 08-18 10:12:00 Sektör Haberleri Bitcoin Piyasa Payı %59,4'e Düşerken, Altcoin Piyasa Değeri Geçtiğimiz Hafta %3,06 Yükseldi 08-17 18:11:00 Sektör Haberleri Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı 08-17 11:15:00 Sektör Haberleri Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı 08-16 16:39:00 Sektör Haberleri Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı 08-16 14:30:00 Sektör Haberleri Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor

Öne Çıkan Haberler

