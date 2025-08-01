Lista DAO (LISTA) Nedir?

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Lista DAO, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Lista DAO yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Lista DAO Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Lista DAO, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte LISTA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Lista DAO fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Lista DAO Fiyat Geçmişi

LISTA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak LISTA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Lista DAO fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Lista DAO (LISTA) Token Ekonomisi

Lista DAO (LISTA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LISTA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Lista DAO (LISTA) Satın Alma

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LISTA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LISTA / VND ₫ 7.129,52295 1 LISTA / AUD A$ 0,4172322 1 LISTA / GBP ￡ 0,2031975 1 LISTA / EUR € 0,2329998 1 LISTA / USD $ 0,27093 1 LISTA / MYR RM 1,1487432 1 LISTA / TRY ₺ 11,0187231 1 LISTA / JPY ¥ 39,82671 1 LISTA / ARS ARS$ 366,6143481 1 LISTA / RUB ₽ 21,5795745 1 LISTA / INR ₹ 23,6359332 1 LISTA / IDR Rp 4.441,4746992 1 LISTA / KRW ₩ 375,2488872 1 LISTA / PHP ₱ 15,5920215 1 LISTA / EGP ￡E. 13,0019307 1 LISTA / BRL R$ 1,4982429 1 LISTA / CAD C$ 0,3711741 1 LISTA / BDT ৳ 32,7066696 1 LISTA / NGN ₦ 409,8764505 1 LISTA / UAH ₴ 11,1812811 1 LISTA / VES Bs 33,32439 1 LISTA / CLP $ 262,8021 1 LISTA / PKR Rs 75,9118767 1 LISTA / KZT ₸ 145,191387 1 LISTA / THB ฿ 8,805225 1 LISTA / TWD NT$ 8,0926791 1 LISTA / AED د.إ 0,9943131 1 LISTA / CHF Fr 0,216744 1 LISTA / HKD HK$ 2,1240912 1 LISTA / MAD .د.م 2,4492072 1 LISTA / MXN $ 5,1070305 1 LISTA / PLN zł 0,9997317 1 LISTA / RON лв 1,1866734 1 LISTA / SEK kr 2,6171838 1 LISTA / BGN лв 0,4551624 1 LISTA / HUF Ft 93,3272571 1 LISTA / CZK Kč 5,7572625 1 LISTA / KWD د.ك 0,08209179 1 LISTA / ILS ₪ 0,9238713

Lista DAO Kaynağı

Lista DAO hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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