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Lista DAO Fiyatı(LISTA)

Lista DAO (LISTA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,27093
$0,27093$0,27093
+%1,051D
USD

LISTA Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Lista DAO (LISTA), şu anda 0,27093 USD fiyatından işlem görmektedir ve 58,46M USD piyasa değerine sahiptir. LISTA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Lista DAO Ana Piyasa Performansı:

$ 252,57K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,05
Lista DAO 24 saatlik fiyat değişimi
215,76M USD
Dolaşımdaki arz

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LISTA Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Lista DAO fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0028152+%1,05
30 Gün$ +0,06036+%28,66
60 Gün$ +0,02298+%9,26
90 Gün$ +0,10603+%64,29
Bugünkü Lista DAO Fiyatı Değişimi

Bugün, LISTA, $ +0,0028152 (+%1,05) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Lista DAO 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,06036 (+%28,66) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Lista DAO 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, LISTA değişimi $ +0,02298 (+%9,26) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Lista DAO 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,10603 (+%64,29) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

LISTA Fiyat Bilgisi

En güncel Lista DAO fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,26018
$ 0,26018$ 0,26018

$ 0,2741
$ 0,2741$ 0,2741

$ 0,85468
$ 0,85468$ 0,85468

-%0,88

+%1,05

-%12,42

LISTA Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 58,46M
$ 58,46M$ 58,46M

$ 252,57K
$ 252,57K$ 252,57K

215,76M
215,76M 215,76M

Lista DAO (LISTA) Nedir?

DeFi'yi Kolaylaştırın - Güvenli, basit ve izne tabi olmayan LSDfi ve CDP çözümlerinin keyfini çıkarın.

Lista DAO, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Lista DAO yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- LISTA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Lista DAO hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Lista DAO satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Lista DAO Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Lista DAO, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte LISTA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Lista DAO fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Lista DAO Fiyat Geçmişi

LISTA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak LISTA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Lista DAO fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Lista DAO (LISTA) Token Ekonomisi

Lista DAO (LISTA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LISTA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Lista DAO (LISTA) Satın Alma

Nasıl Lista DAO satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Lista DAO Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

LISTA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LISTA / VND
7.129,52295
1 LISTA / AUD
A$0,4172322
1 LISTA / GBP
0,2031975
1 LISTA / EUR
0,2329998
1 LISTA / USD
$0,27093
1 LISTA / MYR
RM1,1487432
1 LISTA / TRY
11,0187231
1 LISTA / JPY
¥39,82671
1 LISTA / ARS
ARS$366,6143481
1 LISTA / RUB
21,5795745
1 LISTA / INR
23,6359332
1 LISTA / IDR
Rp4.441,4746992
1 LISTA / KRW
375,2488872
1 LISTA / PHP
15,5920215
1 LISTA / EGP
￡E.13,0019307
1 LISTA / BRL
R$1,4982429
1 LISTA / CAD
C$0,3711741
1 LISTA / BDT
32,7066696
1 LISTA / NGN
409,8764505
1 LISTA / UAH
11,1812811
1 LISTA / VES
Bs33,32439
1 LISTA / CLP
$262,8021
1 LISTA / PKR
Rs75,9118767
1 LISTA / KZT
145,191387
1 LISTA / THB
฿8,805225
1 LISTA / TWD
NT$8,0926791
1 LISTA / AED
د.إ0,9943131
1 LISTA / CHF
Fr0,216744
1 LISTA / HKD
HK$2,1240912
1 LISTA / MAD
.د.م2,4492072
1 LISTA / MXN
$5,1070305
1 LISTA / PLN
0,9997317
1 LISTA / RON
лв1,1866734
1 LISTA / SEK
kr2,6171838
1 LISTA / BGN
лв0,4551624
1 LISTA / HUF
Ft93,3272571
1 LISTA / CZK
5,7572625
1 LISTA / KWD
د.ك0,08209179
1 LISTA / ILS
0,9238713

Lista DAO Kaynağı

Lista DAO hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Lista DAO Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

LISTA
LISTA
USD
USD

1 LISTA = 0,27093 USD

Al-Sat

LISTAUSDT
$0,27093
$0,27093$0,27093
+%4,13

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