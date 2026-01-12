Bugünkü Lam Research Fiyatı

Bugünkü Lam Research (LRCXON) fiyatı $ 215,59 olup, son 24 saatte % 0,19 değişim gösterdi. Mevcut LRCXON / USD dönüşüm oranı LRCXON başına $ 215,59 şeklindedir.

Lam Research, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- LRCXON şeklindedir. Son 24 saat içinde LRCXON, $ 213,81 (en düşük) ile $ 219,03 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LRCXON, son bir saatte +%0,06 ve son 7 günde +%43,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 4,87M seviyesine ulaştı.

Lam Research (LRCXON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 4,87M$ 4,87M $ 4,87M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 875,11$ 875,11 $ 875,11 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 4,059133288177062725 4,059133288177062725 4,059133288177062725 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Lam Research piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 4,87M. Dolaşımdaki LRCXON arzı -- olup, toplam arzı 4.059133288177062725. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 875,11.