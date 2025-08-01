My Lovely Planet (MLC) Nedir?

My Lovely Planet, çevreyi korumak için Ubisoft Lab tarafından hızlandırılan ve Polygon blok zinciri tarafından desteklenen Web3 mobil uygulamasıdır.

My Lovely Planet, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, My Lovely Planet yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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My Lovely Planet Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, My Lovely Planet, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte MLC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen My Lovely Planet fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

My Lovely Planet Fiyat Geçmişi

MLC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak MLC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen My Lovely Planet fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

My Lovely Planet (MLC) Token Ekonomisi

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My Lovely Planet (MLC) Satın Alma

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MLC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MLC / VND ₫ 7,744.5045 1 MLC / AUD A$ 0.453222 1 MLC / GBP ￡ 0.220725 1 MLC / EUR € 0.253098 1 MLC / USD $ 0.2943 1 MLC / MYR RM 1.247832 1 MLC / TRY ₺ 11.972124 1 MLC / JPY ¥ 43.2621 1 MLC / ARS ARS$ 398.237931 1 MLC / RUB ₽ 23.423337 1 MLC / INR ₹ 25.665903 1 MLC / IDR Rp 4,824.589392 1 MLC / KRW ₩ 407.052216 1 MLC / PHP ₱ 16.936965 1 MLC / EGP ￡E. 14.117571 1 MLC / BRL R$ 1.630422 1 MLC / CAD C$ 0.403191 1 MLC / BDT ৳ 35.527896 1 MLC / NGN ₦ 445.231755 1 MLC / UAH ₴ 12.145761 1 MLC / VES Bs 36.1989 1 MLC / CLP $ 285.471 1 MLC / PKR Rs 82.459917 1 MLC / KZT ₸ 157.71537 1 MLC / THB ฿ 9.555921 1 MLC / TWD NT$ 8.790741 1 MLC / AED د.إ 1.080081 1 MLC / CHF Fr 0.23544 1 MLC / HKD HK$ 2.307312 1 MLC / MAD .د.م 2.660472 1 MLC / MXN $ 5.544612 1 MLC / PLN zł 1.083024 1 MLC / RON лв 1.289034 1 MLC / SEK kr 2.842938 1 MLC / BGN лв 0.494424 1 MLC / HUF Ft 101.271573 1 MLC / CZK Kč 6.250932 1 MLC / KWD د.ك 0.0891729 1 MLC / ILS ₪ 1.003563

My Lovely Planet Kaynağı

My Lovely Planet hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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