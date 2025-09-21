Bugünkü canlı MON Protocol fiyatı 0.01777 USD. MONPRO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. MONPRO fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı MON Protocol fiyatı 0.01777 USD. MONPRO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. MONPRO fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

MON Protocol Fiyatı(MONPRO)

$0,01777
MON Protocol (MONPRO) Canlı Fiyat Grafiği
MON Protocol (MONPRO) Fiyat Bilgileri (USD)

$ 0,01594
$ 0,01594$ 0,01594
$ 0,01922
$ 0,01922$ 0,01922
MON Protocol (MONPRO) canlı fiyatı $ 0,01777. MONPRO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01594 ve en yüksek $ 0,01922 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MONPRO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,9595624143978051, en düşük fiyatı ise $ 0,015308968717196591 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MONPRO son bir saatte +%3,91 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,27 ve son 7 günde +%3,85 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MON Protocol (MONPRO) Piyasa Bilgileri

Şu anki MON Protocol piyasa değeri $ 10,23M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 12,61K. Dolaşımdaki MONPRO arzı 575,43M olup, toplam arzı 999517431. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,76M.

MON Protocol (MONPRO) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için MON Protocol fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0002286-%1,27
30 Gün$ -0,00443-%19,96
60 Gün$ -0,00653-%26,88
90 Gün$ -0,00073-%3,95
Bugünkü MON Protocol Fiyatı Değişimi

Bugün, MONPRO, $ -0,0002286 (-%1,27) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

MON Protocol 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00443 (-%19,96) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

MON Protocol 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, MONPRO değişimi $ -0,00653 (-%26,88) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

MON Protocol 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00073 (-%3,95) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

MON Protocol (MONPRO) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

MON Protocol Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

MON Protocol (MONPRO) Nedir?

Mon Protocol, blok zincirine özgü IP'lerin ve oyunların geliştiricisi ve lider yayıncısı olmayı hedeflemektedir. Blok zincirine özgü oyun projelerinin daha geniş oyuncu ve hayran kitlelerine ulaşmasını sağlayarak benimsenmeyi en üst düzeye çıkarır.

MON Protocol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, MON Protocol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- MONPRO staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda MON Protocol hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, MON Protocol satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

MON Protocol Fiyat Tahmini (USD)

MON Protocol (MONPRO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? MON Protocol (MONPRO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak MON Protocol için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

MON Protocol fiyat tahminini hemen kontrol edin!

MON Protocol (MONPRO) Token Ekonomisi

MON Protocol (MONPRO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MONPRO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

MON Protocol (MONPRO) Satın Alma

Nasıl MON Protocol satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım MON Protocol Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

Bugünkü MON Protocol (MONPRO) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı MONPRO fiyatı, 0,01777 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MONPRO / USD güncel fiyatı nedir?
MONPRO / USD güncel fiyatı $ 0,01777. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
MON Protocol varlığının piyasa değeri nedir?
MONPRO piyasa değeri $ 10,23M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki MONPRO arzı nedir?
Dolaşımdaki MONPRO arzı, 575,43M USD.
MONPRO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
MONPRO, ATH fiyatı olan 0,9595624143978051 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük MONPRO fiyatı (ATL) nedir?
MONPRO, ATL fiyatı olan 0,015308968717196591 USD değerine düştü.
MONPRO işlem hacmi nedir?
MONPRO için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 12,61K USD.
MONPRO bu yıl daha da yükselir mi?
MONPRO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için MONPRO fiyat tahminine göz atın.
