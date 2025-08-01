MACHINA (MXNA) Nedir?

Dark Machine, en son oyun ve blok zinciri teknolojileri kullanılarak tasarlanmış takım tabanlı bir karanlık mekanik nişancı oyunudur. Espor ve modern tokenomik sinerjik bir şekilde güçlerini birleştirerek oyuncuların en çok önem verdiği öğelerin dijital sahipliğinin rekabetçi mekanik savaşları dünyasını dönüştürdüğü bir eğlence deneyimi yaratıyor. Dark Machine, merkeziyetsiz turnuvaları destekleyen dünyanın ilk blok zinciri oyunu olacak. Proje, en kaliteli Japon eğlence ürünlerinin en iyi karışımını bir araya getirerek sektörde bir ilk olan eş zamanlı BCG ve Anime üretiminde birleştiriyor. BCG, Transformers ve Stranger Things'in benzersiz bir karışımı olarak sektör lideri oyun motoru Unreal Engine 5 üzerine inşa edilmiş arena-shooter tarzı bir oyun. Kurucu ortaklar, en iyi oyun stüdyolarında yönetmen/yapımcı olarak 20 yılı aşkın deneyime sahiptir.

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MACHINA Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, MACHINA, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte MXNA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen MACHINA fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

MACHINA Fiyat Geçmişi

MXNA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak MXNA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen MACHINA fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

MACHINA (MXNA) Token Ekonomisi

MACHINA (MXNA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MXNA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

MACHINA (MXNA) Satın Alma

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MXNA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MXNA / VND ₫ 89,392055 1 MXNA / AUD A$ 0,00523138 1 MXNA / GBP ￡ 0,00254775 1 MXNA / EUR € 0,00292142 1 MXNA / USD $ 0,003397 1 MXNA / MYR RM 0,01436931 1 MXNA / TRY ₺ 0,13818996 1 MXNA / JPY ¥ 0,499359 1 MXNA / ARS ARS$ 4,59671849 1 MXNA / RUB ₽ 0,27036723 1 MXNA / INR ₹ 0,29615046 1 MXNA / IDR Rp 55,68851568 1 MXNA / KRW ₩ 4,69845864 1 MXNA / PHP ₱ 0,19542941 1 MXNA / EGP ￡E. 0,16292012 1 MXNA / BRL R$ 0,01878541 1 MXNA / CAD C$ 0,00465389 1 MXNA / BDT ৳ 0,41008584 1 MXNA / NGN ₦ 5,13915145 1 MXNA / UAH ₴ 0,14019419 1 MXNA / VES Bs 0,417831 1 MXNA / CLP $ 3,29509 1 MXNA / PKR Rs 0,95180543 1 MXNA / KZT ₸ 1,8204523 1 MXNA / THB ฿ 0,11026662 1 MXNA / TWD NT$ 0,10136648 1 MXNA / AED د.إ 0,01246699 1 MXNA / CHF Fr 0,0027176 1 MXNA / HKD HK$ 0,02663248 1 MXNA / MAD .د.م 0,03070888 1 MXNA / MXN $ 0,06399948 1 MXNA / PLN zł 0,01250096 1 MXNA / RON лв 0,01487886 1 MXNA / SEK kr 0,03281502 1 MXNA / BGN лв 0,00570696 1 MXNA / HUF Ft 1,16894167 1 MXNA / CZK Kč 0,07215228 1 MXNA / KWD د.ك 0,001029291 1 MXNA / ILS ₪ 0,01158377

MACHINA Kaynağı

MACHINA hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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