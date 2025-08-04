Nakamoto Games (NAKA) Nedir?

Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

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Nakamoto Games Fiyat Geleceği Tahmini

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Nakamoto Games Fiyat Geçmişi

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Nakamoto Games (NAKA) Token Ekonomisi

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Nakamoto Games (NAKA) Satın Alma

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NAKA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NAKA / VND ₫ 9.970,7535 1 NAKA / AUD A$ 0,583506 1 NAKA / GBP ￡ 0,284175 1 NAKA / EUR € 0,325854 1 NAKA / USD $ 0,3789 1 NAKA / MYR RM 1,602747 1 NAKA / TRY ₺ 15,409863 1 NAKA / JPY ¥ 55,6983 1 NAKA / ARS ARS$ 512,026515 1 NAKA / RUB ₽ 30,130128 1 NAKA / INR ₹ 33,085548 1 NAKA / IDR Rp 6.211,474416 1 NAKA / KRW ₩ 524,791656 1 NAKA / PHP ₱ 21,790539 1 NAKA / EGP ￡E. 18,156888 1 NAKA / BRL R$ 2,099106 1 NAKA / CAD C$ 0,519093 1 NAKA / BDT ৳ 45,740808 1 NAKA / NGN ₦ 573,218865 1 NAKA / UAH ₴ 15,637203 1 NAKA / VES Bs 46,6047 1 NAKA / CLP $ 367,533 1 NAKA / PKR Rs 106,163991 1 NAKA / KZT ₸ 203,05251 1 NAKA / THB ฿ 12,299094 1 NAKA / TWD NT$ 11,310165 1 NAKA / AED د.إ 1,390563 1 NAKA / CHF Fr 0,30312 1 NAKA / HKD HK$ 2,970576 1 NAKA / MAD .د.م 3,425256 1 NAKA / MXN $ 7,138476 1 NAKA / PLN zł 1,394352 1 NAKA / RON лв 1,659582 1 NAKA / SEK kr 3,656385 1 NAKA / BGN лв 0,636552 1 NAKA / HUF Ft 130,292343 1 NAKA / CZK Kč 8,040258 1 NAKA / KWD د.ك 0,1148067 1 NAKA / ILS ₪ 1,292049

Nakamoto Games Kaynağı

Nakamoto Games hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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