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New Kind of Network Fiyatı(NKN)

New Kind of Network (NKN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,02659
$0,02659$0,02659
+%1,601D
USD

NKN Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

New Kind of Network (NKN), şu anda 0,02659 USD fiyatından işlem görmektedir ve 21,02M USD piyasa değerine sahiptir. NKN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

New Kind of Network Ana Piyasa Performansı:

$ 127,61K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,60
New Kind of Network 24 saatlik fiyat değişimi
790,70M USD
Dolaşımdaki arz

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NKN Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için New Kind of Network fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0004187+%1,60
30 Gün$ +0,00446+%20,15
60 Gün$ -0,0021-%7,32
90 Gün$ -0,01132-%29,87
Bugünkü New Kind of Network Fiyatı Değişimi

Bugün, NKN, $ +0,0004187 (+%1,60) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

New Kind of Network 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,00446 (+%20,15) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

New Kind of Network 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, NKN değişimi $ -0,0021 (-%7,32) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

New Kind of Network 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,01132 (-%29,87) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

NKN Fiyat Bilgisi

En güncel New Kind of Network fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,02564
$ 0,02564$ 0,02564

$ 0,02698
$ 0,02698$ 0,02698

$ 1,479665
$ 1,479665$ 1,479665

-%1,05

+%1,60

-%14,18

NKN Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 21,02M
$ 21,02M$ 21,02M

$ 127,61K
$ 127,61K$ 127,61K

790,70M
790,70M 790,70M

New Kind of Network (NKN) Nedir?

NKN, açık, merkezi olmayan ve topluluk tarafından paylaşılan blok zinciri teknolojisi tarafından yönlendirilen yeni bir ağ altyapısı ve ekosistem türüdür. NKN, kullanıcıları aşırı ağ bant genişliğini paylaşmaya teşvik eder, ekipman hizmeti sağlayıcılarına ağ kaynaklarını etkin bir şekilde tahsis etmelerinde yardımcı olur ve karşılığında ekonomik faydalar elde etmek için bireyleri ve işletmeleri diğer düğümler için veri iletim hizmetleri sağlamak üzere ağa katılmak üzere daha fazla düğüm kurmaya teşvik eder.

New Kind of Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, New Kind of Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- NKN staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda New Kind of Network hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, New Kind of Network satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

New Kind of Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, New Kind of Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NKN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen New Kind of Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

New Kind of Network Fiyat Geçmişi

NKN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NKN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen New Kind of Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

New Kind of Network (NKN) Token Ekonomisi

New Kind of Network (NKN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NKN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

New Kind of Network (NKN) Satın Alma

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NKN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NKN / VND
699,71585
1 NKN / AUD
A$0,0409486
1 NKN / GBP
0,0199425
1 NKN / EUR
0,0228674
1 NKN / USD
$0,02659
1 NKN / MYR
RM0,1124757
1 NKN / TRY
1,0816812
1 NKN / JPY
¥3,90873
1 NKN / ARS
ARS$35,9807903
1 NKN / RUB
2,1162981
1 NKN / INR
2,3181162
1 NKN / IDR
Rp435,9015696
1 NKN / KRW
36,7771608
1 NKN / PHP
1,5297227
1 NKN / EGP
￡E.1,2752564
1 NKN / BRL
R$0,1470427
1 NKN / CAD
C$0,0364283
1 NKN / BDT
3,2099448
1 NKN / NGN
40,2266815
1 NKN / UAH
1,0973693
1 NKN / VES
Bs3,27057
1 NKN / CLP
$25,7923
1 NKN / PKR
Rs7,4502521
1 NKN / KZT
14,249581
1 NKN / THB
฿0,8631114
1 NKN / TWD
NT$0,7934456
1 NKN / AED
د.إ0,0975853
1 NKN / CHF
Fr0,021272
1 NKN / HKD
HK$0,2084656
1 NKN / MAD
.د.م0,2403736
1 NKN / MXN
$0,5009556
1 NKN / PLN
0,0978512
1 NKN / RON
лв0,1164642
1 NKN / SEK
kr0,2568594
1 NKN / BGN
лв0,0446712
1 NKN / HUF
Ft9,1498849
1 NKN / CZK
0,5647716
1 NKN / KWD
د.ك0,00805677
1 NKN / ILS
0,0906719

New Kind of Network Kaynağı

New Kind of Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi New Kind of Network Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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NKN
NKN
USD
USD

1 NKN = 0,02659 USD

Al-Sat

NKNUSDT
$0,02659
$0,02659$0,02659
+%2,82

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