NVIDIA xStock (NVDAX) Nedir?

NVIDIA xStock (NVDAx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak verilen bir izleme sertifikasıdır. NVDAx, NVIDIA Corp'un (dayanak varlık) fiyatını izler. NVDAx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına NVIDIA Corp'un hisse senedi fiyatına düzenlemelere uygun erişim sağlarken, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını da korumak için tasarlanmıştır.

NVIDIA xStock, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, NVIDIA xStock yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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NVIDIA xStock Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, NVIDIA xStock, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NVDAX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen NVIDIA xStock fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

NVIDIA xStock Fiyat Geçmişi

NVDAX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NVDAX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen NVIDIA xStock fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

NVIDIA xStock (NVDAX) Token Ekonomisi

NVIDIA xStock (NVDAX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NVDAX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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NVDAX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NVDAX / VND ₫ 4.147.244 1 NVDAX / AUD A$ 237,976 1 NVDAX / GBP ￡ 113,472 1 NVDAX / EUR € 132,384 1 NVDAX / USD $ 157,6 1 NVDAX / MYR RM 660,344 1 NVDAX / TRY ₺ 6.281,936 1 NVDAX / JPY ¥ 22.379,2 1 NVDAX / RUB ₽ 12.354,264 1 NVDAX / INR ₹ 13.477,952 1 NVDAX / IDR Rp 2.541.935,128 1 NVDAX / KRW ₩ 213.259,592 1 NVDAX / PHP ₱ 8.876,032 1 NVDAX / EGP ￡E. 7.788,592 1 NVDAX / BRL R$ 854,192 1 NVDAX / CAD C$ 214,336 1 NVDAX / BDT ৳ 19.343,824 1 NVDAX / NGN ₦ 242.087,784 1 NVDAX / UAH ₴ 6.584,528 1 NVDAX / VES Bs 17.020,8 1 NVDAX / PKR Rs 44.720,576 1 NVDAX / KZT ₸ 81.997,704 1 NVDAX / THB ฿ 5.106,24 1 NVDAX / TWD NT$ 4.605,072 1 NVDAX / AED د.إ 578,392 1 NVDAX / CHF Fr 122,928 1 NVDAX / HKD HK$ 1.235,584 1 NVDAX / MAD .د.م 1.419,976 1 NVDAX / MXN $ 2.945,544 1 NVDAX / PLN zł 565,784

NVIDIA xStock Kaynağı

NVIDIA xStock hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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