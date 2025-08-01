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Obi Real Estate Fiyatı(OBICOIN)

Obi Real Estate (OBICOIN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01173
$0,01173$0,01173
+%0,171D
USD

OBICOIN Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Obi Real Estate (OBICOIN), şu anda 0,01174 USD fiyatından işlem görmektedir ve 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. OBICOIN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Obi Real Estate Ana Piyasa Performansı:

$ 111,70K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,17
Obi Real Estate 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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OBICOIN Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Obi Real Estate fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0000199+%0,17
30 Gün$ +0,00113+%10,65
60 Gün$ -0,00265-%18,42
90 Gün$ -0,00873-%42,65
Bugünkü Obi Real Estate Fiyatı Değişimi

Bugün, OBICOIN, $ +0,0000199 (+%0,17) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Obi Real Estate 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,00113 (+%10,65) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Obi Real Estate 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, OBICOIN değişimi $ -0,00265 (-%18,42) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Obi Real Estate 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00873 (-%42,65) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

OBICOIN Fiyat Bilgisi

En güncel Obi Real Estate fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,01171
$ 0,01171$ 0,01171

$ 0,01178
$ 0,01178$ 0,01178

$ 0,1
$ 0,1$ 0,1

-%0,09

+%0,17

+%5,00

OBICOIN Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 111,70K
$ 111,70K$ 111,70K

0,00
0,00 0,00

Obi Real Estate (OBICOIN) Nedir?

OBI Labs tarafından geliştirilen dünyanın ilk gayrimenkul tokeni OBICOIN, yenilikçi bir borsada piyasaya sürülmesiyle piyasada devrim yaratmaya hazırlanıyor. Bu token 1 milyar sınırına ulaşarak trilyon dolarlık gayrimenkul sektöründe deflasyonist bir varlık haline geliyor ve nadirliği ile yatırımcıları cezbediyor. OBI ekosistemi, tüm paydaşlar için karşılıklı fayda sağlayan bir ortamı teşvik etmektedir. Mülk sahipleri sıfır komisyon ücretinden yararlanarak kâr marjlarını genişletiyor. Alıcılar daha kapsamlı bir mülk seçimine erişebilir ve OBI Operatörleri çeşitli gelir akışlarından yararlanabilir. Bu simbiyotik düzen, gayrimenkulü demokratikleştirerek toplumu güçlendirir ve kullanıcı deneyimini geliştirir. OBICOIN, dinamik bir gayrimenkul dünyasının çağdaş ihtiyaçlarına uygun olarak gayrimenkul işlemlerini ve mülkiyetini yeniden tanımlayarak sektörde önemli bir yenilikçi olarak öne çıkmaktadır.

Obi Real Estate, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Obi Real Estate yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- OBICOIN staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
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Obi Real Estate Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Obi Real Estate, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte OBICOIN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Obi Real Estate fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Obi Real Estate Fiyat Geçmişi

OBICOIN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak OBICOIN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Obi Real Estate fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Obi Real Estate (OBICOIN) Token Ekonomisi

Obi Real Estate (OBICOIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OBICOIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Obi Real Estate (OBICOIN) Satın Alma

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OBICOIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OBICOIN / VND
308,9381
1 OBICOIN / AUD
A$0,0180796
1 OBICOIN / GBP
0,008805
1 OBICOIN / EUR
0,0100964
1 OBICOIN / USD
$0,01174
1 OBICOIN / MYR
RM0,0497776
1 OBICOIN / TRY
0,4775832
1 OBICOIN / JPY
¥1,72578
1 OBICOIN / ARS
ARS$15,8862158
1 OBICOIN / RUB
0,934504
1 OBICOIN / INR
1,0233758
1 OBICOIN / IDR
Rp192,4589856
1 OBICOIN / KRW
16,2378288
1 OBICOIN / PHP
0,6752848
1 OBICOIN / EGP
￡E.0,5631678
1 OBICOIN / BRL
R$0,0649222
1 OBICOIN / CAD
C$0,0160838
1 OBICOIN / BDT
1,4172528
1 OBICOIN / NGN
17,760859
1 OBICOIN / UAH
0,4845098
1 OBICOIN / VES
Bs1,44402
1 OBICOIN / CLP
$11,3878
1 OBICOIN / PKR
Rs3,2894306
1 OBICOIN / KZT
6,291466
1 OBICOIN / THB
฿0,3810804
1 OBICOIN / TWD
NT$0,3505564
1 OBICOIN / AED
د.إ0,0430858
1 OBICOIN / CHF
Fr0,009392
1 OBICOIN / HKD
HK$0,0920416
1 OBICOIN / MAD
.د.م0,1061296
1 OBICOIN / MXN
$0,2211816
1 OBICOIN / PLN
0,0432032
1 OBICOIN / RON
лв0,0514212
1 OBICOIN / SEK
kr0,1134084
1 OBICOIN / BGN
лв0,0197232
1 OBICOIN / HUF
Ft4,0398514
1 OBICOIN / CZK
0,2493576
1 OBICOIN / KWD
د.ك0,00355722
1 OBICOIN / ILS
0,0400334

Obi Real Estate Kaynağı

Obi Real Estate hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Obi Real Estate Websitesi
Blok Gezgini

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OBICOIN
OBICOIN
USD
USD

1 OBICOIN = 0,01174 USD

Al-Sat

OBICOINUSDT
$0,01174
$0,01174$0,01174
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