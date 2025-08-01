Obi Real Estate (OBICOIN) Nedir?

OBI Labs tarafından geliştirilen dünyanın ilk gayrimenkul tokeni OBICOIN, yenilikçi bir borsada piyasaya sürülmesiyle piyasada devrim yaratmaya hazırlanıyor. Bu token 1 milyar sınırına ulaşarak trilyon dolarlık gayrimenkul sektöründe deflasyonist bir varlık haline geliyor ve nadirliği ile yatırımcıları cezbediyor. OBI ekosistemi, tüm paydaşlar için karşılıklı fayda sağlayan bir ortamı teşvik etmektedir. Mülk sahipleri sıfır komisyon ücretinden yararlanarak kâr marjlarını genişletiyor. Alıcılar daha kapsamlı bir mülk seçimine erişebilir ve OBI Operatörleri çeşitli gelir akışlarından yararlanabilir. Bu simbiyotik düzen, gayrimenkulü demokratikleştirerek toplumu güçlendirir ve kullanıcı deneyimini geliştirir. OBICOIN, dinamik bir gayrimenkul dünyasının çağdaş ihtiyaçlarına uygun olarak gayrimenkul işlemlerini ve mülkiyetini yeniden tanımlayarak sektörde önemli bir yenilikçi olarak öne çıkmaktadır.

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Obi Real Estate Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Obi Real Estate, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte OBICOIN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Obi Real Estate fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Obi Real Estate Fiyat Geçmişi

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Obi Real Estate (OBICOIN) Token Ekonomisi

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Obi Real Estate (OBICOIN) Satın Alma

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OBICOIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OBICOIN / VND ₫ 308,9381 1 OBICOIN / AUD A$ 0,0180796 1 OBICOIN / GBP ￡ 0,008805 1 OBICOIN / EUR € 0,0100964 1 OBICOIN / USD $ 0,01174 1 OBICOIN / MYR RM 0,0497776 1 OBICOIN / TRY ₺ 0,4775832 1 OBICOIN / JPY ¥ 1,72578 1 OBICOIN / ARS ARS$ 15,8862158 1 OBICOIN / RUB ₽ 0,934504 1 OBICOIN / INR ₹ 1,0233758 1 OBICOIN / IDR Rp 192,4589856 1 OBICOIN / KRW ₩ 16,2378288 1 OBICOIN / PHP ₱ 0,6752848 1 OBICOIN / EGP ￡E. 0,5631678 1 OBICOIN / BRL R$ 0,0649222 1 OBICOIN / CAD C$ 0,0160838 1 OBICOIN / BDT ৳ 1,4172528 1 OBICOIN / NGN ₦ 17,760859 1 OBICOIN / UAH ₴ 0,4845098 1 OBICOIN / VES Bs 1,44402 1 OBICOIN / CLP $ 11,3878 1 OBICOIN / PKR Rs 3,2894306 1 OBICOIN / KZT ₸ 6,291466 1 OBICOIN / THB ฿ 0,3810804 1 OBICOIN / TWD NT$ 0,3505564 1 OBICOIN / AED د.إ 0,0430858 1 OBICOIN / CHF Fr 0,009392 1 OBICOIN / HKD HK$ 0,0920416 1 OBICOIN / MAD .د.م 0,1061296 1 OBICOIN / MXN $ 0,2211816 1 OBICOIN / PLN zł 0,0432032 1 OBICOIN / RON лв 0,0514212 1 OBICOIN / SEK kr 0,1134084 1 OBICOIN / BGN лв 0,0197232 1 OBICOIN / HUF Ft 4,0398514 1 OBICOIN / CZK Kč 0,2493576 1 OBICOIN / KWD د.ك 0,00355722 1 OBICOIN / ILS ₪ 0,0400334

Obi Real Estate Kaynağı

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