Ontology Gas (ONG) Nedir?

ONG (Ontology Gas), Ontology ağının kullanım hakkını temsil eden Ontology ağının ikinci yardımcı programı simgesidir. Ontology'nin çalışması, çeşitli düğüm türlerinin desteğini gerektirir.Ontology, ağ katkısının telafisi olan çeşitli düğüm türlerinin işletim ücretlerini, ONG'yi ödeyerek ağın istikrarını ve güvenliğini garanti eder.

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Ontology Gas Fiyat Geleceği Tahmini

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Ontology Gas Fiyat Geçmişi

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Ontology Gas (ONG) Token Ekonomisi

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ONG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ONG / VND ₫ 4.499,865 1 ONG / AUD A$ 0,26334 1 ONG / GBP ￡ 0,12825 1 ONG / EUR € 0,14706 1 ONG / USD $ 0,171 1 ONG / MYR RM 0,72333 1 ONG / TRY ₺ 6,95457 1 ONG / JPY ¥ 25,137 1 ONG / ARS ARS$ 233,28675 1 ONG / RUB ₽ 13,6629 1 ONG / INR ₹ 14,96421 1 ONG / IDR Rp 2.803,27824 1 ONG / KRW ₩ 236,84184 1 ONG / PHP ₱ 9,81369 1 ONG / EGP ￡E. 8,3106 1 ONG / BRL R$ 0,95247 1 ONG / CAD C$ 0,23427 1 ONG / BDT ৳ 20,64312 1 ONG / NGN ₦ 258,69735 1 ONG / UAH ₴ 7,05717 1 ONG / VES Bs 21,033 1 ONG / CLP $ 165,87 1 ONG / PKR Rs 47,91249 1 ONG / KZT ₸ 91,6389 1 ONG / THB ฿ 5,55237 1 ONG / TWD NT$ 5,10777 1 ONG / AED د.إ 0,62757 1 ONG / CHF Fr 0,1368 1 ONG / HKD HK$ 1,34064 1 ONG / MAD .د.م 1,54584 1 ONG / MXN $ 3,21993 1 ONG / PLN zł 0,63099 1 ONG / RON лв 0,74898 1 ONG / SEK kr 1,65186 1 ONG / BGN лв 0,28728 1 ONG / HUF Ft 58,86333 1 ONG / CZK Kč 3,63033 1 ONG / KWD د.ك 0,052155 1 ONG / ILS ₪ 0,58482

Ontology Gas Kaynağı

Ontology Gas hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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