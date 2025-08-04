Octo Gaming (OTK) Nedir?

Octo Gaming, App Store, Play Store ve Solana dApp'te bulunan ve 4 milyon kez indirilen Solana'nın 1 numaralı mobil oyun platformudur. Platform, Octo'nun IP'leri ile en güçlü web2 ve web3 IP'lerinin bir karışımını kullanan mini oyunlarla desteklenir ve kullanıcıların video oyunları oynayarak geçirdikleri zamanı paraya dönüştürmelerini sağlar. Uygulamada halihazırda 17 oyun mevcuttur ve 100 milyondan fazla maç oynanmıştır.

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Octo Gaming Fiyat Geleceği Tahmini

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Octo Gaming Fiyat Geçmişi

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Octo Gaming (OTK) Token Ekonomisi

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Octo Gaming (OTK) Satın Alma

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OTK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OTK / VND ₫ 103,94425 1 OTK / AUD A$ 0,006083 1 OTK / GBP ￡ 0,0029625 1 OTK / EUR € 0,003397 1 OTK / USD $ 0,00395 1 OTK / MYR RM 0,0167085 1 OTK / TRY ₺ 0,1606465 1 OTK / JPY ¥ 0,58065 1 OTK / ARS ARS$ 5,3887875 1 OTK / RUB ₽ 0,3155655 1 OTK / INR ₹ 0,3456645 1 OTK / IDR Rp 64,754088 1 OTK / KRW ₩ 5,470908 1 OTK / PHP ₱ 0,22673 1 OTK / EGP ￡E. 0,192128 1 OTK / BRL R$ 0,0220015 1 OTK / CAD C$ 0,0054115 1 OTK / BDT ৳ 0,476844 1 OTK / NGN ₦ 6,0030125 1 OTK / UAH ₴ 0,1630165 1 OTK / VES Bs 0,48585 1 OTK / CLP $ 3,8315 1 OTK / PKR Rs 1,1067505 1 OTK / KZT ₸ 2,116805 1 OTK / THB ฿ 0,128217 1 OTK / TWD NT$ 0,118026 1 OTK / AED د.إ 0,0144965 1 OTK / CHF Fr 0,00316 1 OTK / HKD HK$ 0,030968 1 OTK / MAD .د.م 0,035708 1 OTK / MXN $ 0,0743785 1 OTK / PLN zł 0,0145755 1 OTK / RON лв 0,017301 1 OTK / SEK kr 0,038157 1 OTK / BGN лв 0,006636 1 OTK / HUF Ft 1,3597085 1 OTK / CZK Kč 0,0838585 1 OTK / KWD د.ك 0,00120475 1 OTK / ILS ₪ 0,013509

Octo Gaming Kaynağı

Octo Gaming hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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