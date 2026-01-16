Bugünkü Petrobras Fiyatı

Bugünkü Petrobras (PBRON) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PBRON / USD dönüşüm oranı PBRON başına $ 0 şeklindedir.

Petrobras, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 1880. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 120,86K PBRON şeklindedir. Son 24 saat içinde PBRON, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 13,54108697178099 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 11,433467321300384 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PBRON, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 0,00 seviyesine ulaştı.

Petrobras (PBRON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1880 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı 120,86K 120,86K 120,86K Toplam Arz 120.855,65026959 120.855,65026959 120.855,65026959 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Petrobras piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 0,00. Dolaşımdaki PBRON arzı 120,86K olup, toplam arzı 120855.65026959. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,00.