Petrobras Fiyatı(PBRON)
Bugünkü Petrobras (PBRON) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PBRON / USD dönüşüm oranı PBRON başına $ 0 şeklindedir.
Petrobras, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 1880. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 120,86K PBRON şeklindedir. Son 24 saat içinde PBRON, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 13,54108697178099 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 11,433467321300384 olmuştur.
Kısa vadeli performansta, PBRON, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 0,00 seviyesine ulaştı.
Şu anki Petrobras piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 0,00. Dolaşımdaki PBRON arzı 120,86K olup, toplam arzı 120855.65026959. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,00.
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Petrobras fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|%0,00
|30 Gün
|$ 0
|%0,00
|60 Gün
|$ 0
|%0,00
|90 Gün
|$ 0
|%0,00
Bugün, PBRON, $ 0 (%0,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.
Son 30 gün içinde, fiyat $ 0 (%0,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PBRON değişimi $ 0 (%0,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ 0 (%0,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
Petrobras (PBRON) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?
Petrobras Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.
2040 yılında Petrobras fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.
Petrobras ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de PBRON satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Petrobras satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Petrobras (PBRON) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.
Petrobras sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.
MEXC'de Petrobras (PBRON) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.
MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin
Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.
Ondo Global Markets, geleneksel halka açık menkul kıymetleri zincir üstüne taşımak amacıyla tasarlanmış bir platformdur. Platformda yer alan tokenler, serbestçe transfer edilebilir ve DeFi içinde kullanılabilir.
Petrobras hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
Kaldıraçlı PBRON long veya short pozisyonu açın. MEXC'de PBRONUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.
Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Petrobras fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.
