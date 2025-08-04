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Perpetual Protocol Fiyatı(PERP)

Perpetual Protocol (PERP) Canlı Fiyat Grafiği

$0,2564
$0,2564$0,2564
+%1,861D
USD

PERP Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Perpetual Protocol (PERP), şu anda 0,2564 USD fiyatından işlem görmektedir ve 16,92M USD piyasa değerine sahiptir. PERP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Perpetual Protocol Ana Piyasa Performansı:

$ 147,89K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,86
Perpetual Protocol 24 saatlik fiyat değişimi
66,00M USD
Dolaşımdaki arz

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PERP Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Perpetual Protocol fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,004682+%1,86
30 Gün$ +0,0356+%16,12
60 Gün$ +0,0005+%0,19
90 Gün$ -0,0421-%14,11
Bugünkü Perpetual Protocol Fiyatı Değişimi

Bugün, PERP, $ +0,004682 (+%1,86) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Perpetual Protocol 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0356 (+%16,12) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Perpetual Protocol 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PERP değişimi $ +0,0005 (+%0,19) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Perpetual Protocol 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0421 (-%14,11) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

PERP Fiyat Bilgisi

En güncel Perpetual Protocol fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,2497
$ 0,2497$ 0,2497

$ 0,2573
$ 0,2573$ 0,2573

$ 25,181
$ 25,181$ 25,181

+%0,19

+%1,86

-%17,00

PERP Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 16,92M
$ 16,92M$ 16,92M

$ 147,89K
$ 147,89K$ 147,89K

66,00M
66,00M 66,00M

Perpetual Protocol (PERP) Nedir?

Perpetual Protocol, Sanal Otomatik Piyasa Yapıcı (vAMM) tarafından mümkün kılınan, her varlık için merkeziyetsiz bir sürekli sözleşme protokolüdür. Yatırımcılar, karşı taraflara ihtiyaç duymadan doğrudan vAMM'lerle alım satım yapabilirler. PERP sahipleri, işlem ücretlerinin bir kısmı artı stake ödülleri karşılığında PERP tokenlerini stake ederek staker olabilirler.

Perpetual Protocol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Perpetual Protocol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- PERP staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Perpetual Protocol hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Perpetual Protocol satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Perpetual Protocol Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Perpetual Protocol, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PERP fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Perpetual Protocol fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Perpetual Protocol Fiyat Geçmişi

PERP fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PERP kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Perpetual Protocol fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Perpetual Protocol (PERP) Token Ekonomisi

Perpetual Protocol (PERP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PERP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Perpetual Protocol (PERP) Satın Alma

Nasıl Perpetual Protocol satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Perpetual Protocol Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

PERP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PERP / VND
6.747,166
1 PERP / AUD
A$0,394856
1 PERP / GBP
0,1923
1 PERP / EUR
0,220504
1 PERP / USD
$0,2564
1 PERP / MYR
RM1,084572
1 PERP / TRY
10,427788
1 PERP / JPY
¥37,6908
1 PERP / ARS
ARS$346,48614
1 PERP / RUB
20,386364
1 PERP / INR
22,388848
1 PERP / IDR
Rp4.203,278016
1 PERP / KRW
354,631968
1 PERP / PHP
14,727616
1 PERP / EGP
￡E.12,284124
1 PERP / BRL
R$1,42302
1 PERP / CAD
C$0,351268
1 PERP / BDT
30,952608
1 PERP / NGN
387,89474
1 PERP / UAH
10,581628
1 PERP / VES
Bs31,5372
1 PERP / CLP
$248,708
1 PERP / PKR
Rs71,840716
1 PERP / KZT
137,40476
1 PERP / THB
฿8,322744
1 PERP / TWD
NT$7,650976
1 PERP / AED
د.إ0,940988
1 PERP / CHF
Fr0,20512
1 PERP / HKD
HK$2,010176
1 PERP / MAD
.د.م2,317856
1 PERP / MXN
$4,830576
1 PERP / PLN
0,943552
1 PERP / RON
лв1,120468
1 PERP / SEK
kr2,471696
1 PERP / BGN
лв0,430752
1 PERP / HUF
Ft88,168268
1 PERP / CZK
5,438244
1 PERP / KWD
د.ك0,0776892
1 PERP / ILS
0,874324

Perpetual Protocol Kaynağı

Perpetual Protocol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Perpetual Protocol Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

PERP
PERP
USD
USD

1 PERP = 0,2564 USD

Al-Sat

PERPUSDT
$0,2564
$0,2564$0,2564
+%2,15

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