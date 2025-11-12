Bugünkü Ping Fiyatı

Bugünkü Ping (PING) fiyatı $ 0,02251 olup, son 24 saatte % 5,02 değişim gösterdi. Mevcut PING / USD dönüşüm oranı PING başına $ 0,02251 şeklindedir.

Ping, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- PING şeklindedir. Son 24 saat içinde PING, $ 0,02178 (en düşük) ile $ 0,0338 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PING, son bir saatte +%1,53 ve son 7 günde +%40,59 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 232,43K seviyesine ulaştı.

Ping (PING) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 232,43K$ 232,43K $ 232,43K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Ping piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 232,43K. Dolaşımdaki PING arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.