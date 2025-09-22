Bugünkü canlı priceless fiyatı 0.004755 USD. PRICELESS / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. PRICELESS fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı priceless fiyatı 0.004755 USD. PRICELESS / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. PRICELESS fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

PRICELESS Hakkında Daha Fazla Bilgi

PRICELESS Fiyat Bilgileri

PRICELESS Token Ekonomisi

PRICELESS Fiyat Tahmini

PRICELESS Fiyat Geçmişi

PRICELESS Satın Alma Kılavuzu

PRICELESS / İtibari Para Dönüştürücüsü

priceless Fiyatı(PRICELESS)

1 PRICELESS / USD Canlı Fiyatı:

$0,004755
+%375,501D
USD
priceless (PRICELESS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-22 14:01:14 (UTC+8)

priceless (PRICELESS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,001
24 sa Düşük
$ 0,007388
24 sa Yüksek

$ 0,001
$ 0,007388
--
--
+%24,11

+%375,50

+%375,50

+%375,50

priceless (PRICELESS) canlı fiyatı $ 0,004755. PRICELESS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,001 ve en yüksek $ 0,007388 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PRICELESS için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PRICELESS son bir saatte +%24,11 değişim gösterdi, 24 saatte +%375,50 ve son 7 günde +%375,50 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

priceless (PRICELESS) Piyasa Bilgileri

--
$ 66,67K
$ 0,00
--
--
BSC

Şu anki priceless piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 66,67K. Dolaşımdaki PRICELESS arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

priceless (PRICELESS) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için priceless fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,003755+%375,50
30 Gün$ +0,003755+%375,50
60 Gün$ +0,003755+%375,50
90 Gün$ +0,003755+%375,50
Bugünkü priceless Fiyatı Değişimi

Bugün, PRICELESS, $ +0,003755 (+%375,50) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

priceless 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,003755 (+%375,50) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

priceless 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PRICELESS değişimi $ +0,003755 (+%375,50) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

priceless 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,003755 (+%375,50) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

priceless (PRICELESS) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

priceless Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

priceless (PRICELESS) Nedir?

priceless, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, priceless yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- PRICELESS staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda priceless hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, priceless satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

priceless Fiyat Tahmini (USD)

priceless (PRICELESS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? priceless (PRICELESS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak priceless için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

priceless fiyat tahminini hemen kontrol edin!

priceless (PRICELESS) Token Ekonomisi

priceless (PRICELESS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PRICELESS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

priceless (PRICELESS) Satın Alma

Nasıl priceless satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım priceless Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

priceless Kaynağı

priceless hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: priceless Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü priceless (PRICELESS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PRICELESS fiyatı, 0,004755 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PRICELESS / USD güncel fiyatı nedir?
PRICELESS / USD güncel fiyatı $ 0,004755. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
priceless varlığının piyasa değeri nedir?
PRICELESS piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PRICELESS arzı nedir?
Dolaşımdaki PRICELESS arzı, -- USD.
PRICELESS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PRICELESS, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PRICELESS fiyatı (ATL) nedir?
PRICELESS, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
PRICELESS işlem hacmi nedir?
PRICELESS için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 66,67K USD.
PRICELESS bu yıl daha da yükselir mi?
PRICELESS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PRICELESS fiyat tahminine göz atın.
priceless (PRICELESS) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-21 12:39:00Sektör Haberleri
BNB Chain ekosistem tokenleri tüm tabloda yükseliyor, ASTER 24 saatte %69'un üzerinde artış gösteriyor
09-21 11:06:00Sektör Haberleri
Vitalik: 低風險 DeFi 之於 Ethereum 就如同搜尋之於 Google
09-20 15:35:00Sektör Haberleri
美國現貨比特幣 ETF 昨日淨流入 2.226 億美元
09-19 14:44:00Sektör Haberleri
Bazı halka açık blok zinciri token'ları güç gösteriyor, IMX 24 saatlik artışı %16,3'e ulaşıyor
09-19 12:40:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 76 bildiriyor, iki gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor

Öne Çıkan Haberler

Bitcoin’ın Ötesinde: Risk İştahının Altcoin Dönüşümünü Nasıl Güçlendirdiği

September 22, 2025

Geleceğe Bahis: Tahmin Pazarları ve Oracle’ların Kriptonun Görüş Şeklini Nasıl Değiştirebileceği

September 21, 2025

Bekleme Odasında Bitcoin: ETF’lerin ve Fed Politikasının BTC’nin Bir Sonraki Büyük Hamlesini Şekillendirmesi

September 21, 2025
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

