PUNKVISM (PVT) Nedir?

The Punkvism project is a community web3 platform that combines the resistance spirit of punk and the execution power of activism. The Punkvism project creates new economic and cultural values by merging digital assets and real assets (RWA) based on the Punky Kongz NFT community. It connects various industries such as real estate, entertainment, healthcare, and games with blockchain technology, and builds a decentralized ecosystem centered on the community through the PVT governance token.

PUNKVISM, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, PUNKVISM yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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PUNKVISM Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, PUNKVISM, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PVT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen PUNKVISM fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

PUNKVISM Fiyat Geçmişi

PVT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PVT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen PUNKVISM fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

PUNKVISM (PVT) Token Ekonomisi

PUNKVISM (PVT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PVT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

PUNKVISM (PVT) Satın Alma

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PVT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PVT / VND ₫ 73,94515 1 PVT / AUD A$ 0,0043274 1 PVT / GBP ￡ 0,0021075 1 PVT / EUR € 0,0024166 1 PVT / USD $ 0,00281 1 PVT / MYR RM 0,0118863 1 PVT / TRY ₺ 0,1142827 1 PVT / JPY ¥ 0,41307 1 PVT / ARS ARS$ 3,7616908 1 PVT / RUB ₽ 0,2255025 1 PVT / INR ₹ 0,2463808 1 PVT / IDR Rp 46,0655664 1 PVT / KRW ₩ 3,9082042 1 PVT / PHP ₱ 0,161575 1 PVT / EGP ￡E. 0,1361726 1 PVT / BRL R$ 0,015455 1 PVT / CAD C$ 0,0038497 1 PVT / BDT ৳ 0,3426795 1 PVT / NGN ₦ 4,2966305 1 PVT / UAH ₴ 0,117177 1 PVT / VES Bs 0,35406 1 PVT / CLP $ 2,71446 1 PVT / PKR Rs 0,7960168 1 PVT / KZT ₸ 1,5115552 1 PVT / THB ฿ 0,0909597 1 PVT / TWD NT$ 0,0842157 1 PVT / AED د.إ 0,0103127 1 PVT / CHF Fr 0,002248 1 PVT / HKD HK$ 0,0220304 1 PVT / MAD .د.م 0,025571 1 PVT / MXN $ 0,0525751 1 PVT / PLN zł 0,010397 1 PVT / RON лв 0,0123078 1 PVT / SEK kr 0,0271446 1 PVT / BGN лв 0,0047208 1 PVT / HUF Ft 0,9666119 1 PVT / CZK Kč 0,0596563 1 PVT / KWD د.ك 0,00085705 1 PVT / ILS ₪ 0,0096945

PUNKVISM Kaynağı

PUNKVISM hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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