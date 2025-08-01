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Qtum Fiyatı(QTUM)

Qtum (QTUM) Canlı Fiyat Grafiği

$2,061
$2,061$2,061
+%0,141D
USD

QTUM Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Qtum (QTUM), şu anda 2,061 USD fiyatından işlem görmektedir ve 217,96M USD piyasa değerine sahiptir. QTUM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Qtum Ana Piyasa Performansı:

$ 441,66K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,14
Qtum 24 saatlik fiyat değişimi
105,75M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki QTUM / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, QTUM fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

QTUM Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Qtum fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00288+%0,14
30 Gün$ +0,107+%5,47
60 Gün$ +0,006+%0,29
90 Gün$ -0,039-%1,86
Bugünkü Qtum Fiyatı Değişimi

Bugün, QTUM, $ +0,00288 (+%0,14) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Qtum 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,107 (+%5,47) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Qtum 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, QTUM değişimi $ +0,006 (+%0,29) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Qtum 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,039 (-%1,86) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

QTUM Fiyat Bilgisi

En güncel Qtum fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 2,018
$ 2,018$ 2,018

$ 2,082
$ 2,082$ 2,082

$ 35,329
$ 35,329$ 35,329

-%0,49

+%0,14

-%12,82

QTUM Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 217,96M
$ 217,96M$ 217,96M

$ 441,66K
$ 441,66K$ 441,66K

105,75M
105,75M 105,75M

Qtum (QTUM) Nedir?

Qtum Blockchain ("Kuantum Zinciri" veya "Qtum" olarak anılır), noktadan noktaya değer aktarımı sağlamak için değer aktarım protokolü ("Değer Aktarım Protokolü") aracılığıyla Bitcoin ve Ethereum dışında üçüncü bir blockchain ekosistemi geliştirmeye kararlıdır. ve bu anlaşmaya göre, birden fazla sektörü (finans, Nesnelerin İnterneti, tedarik zinciri, sosyal ağ, oyunlar vb. dahil) destekleyen merkezi olmayan bir uygulama geliştirme platformu ("DApp Platformu") oluşturun. Qantas, Bitcoin Core altyapısının geliştirilmiş bir versiyonu ile Ethereum Sanal Makinesinin karşılıklı uyumlu bir versiyonunu birleştirerek, hem Bitcoin'in yıkılmaz blok zinciri ağına hem de akıllı sözleşmelerin sonsuz olasılıklarına sahiptir. QTUM madeni paraları Dapp erişimi, token oylaması, topluluk özerkliği, uygulama işlevi tüketimi/ödemesi için kullanılır.

Qtum, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Qtum yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- QTUM staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Qtum hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Qtum satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Qtum Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Qtum, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte QTUM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Qtum fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Qtum Fiyat Geçmişi

QTUM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak QTUM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Qtum fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Qtum (QTUM) Token Ekonomisi

Qtum (QTUM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. QTUM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Qtum (QTUM) Satın Alma

Nasıl Qtum satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Qtum Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

QTUM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 QTUM / VND
54.235,215
1 QTUM / AUD
A$3,17394
1 QTUM / GBP
1,54575
1 QTUM / EUR
1,77246
1 QTUM / USD
$2,061
1 QTUM / MYR
RM8,71803
1 QTUM / TRY
83,82087
1 QTUM / JPY
¥302,967
1 QTUM / ARS
ARS$2.788,88337
1 QTUM / RUB
163,99377
1 QTUM / INR
179,55432
1 QTUM / IDR
Rp33.786,87984
1 QTUM / KRW
2.850,61032
1 QTUM / PHP
118,54872
1 QTUM / EGP
￡E.98,82495
1 QTUM / BRL
R$11,39733
1 QTUM / CAD
C$2,82357
1 QTUM / BDT
248,80392
1 QTUM / NGN
3.117,98385
1 QTUM / UAH
85,05747
1 QTUM / VES
Bs253,503
1 QTUM / CLP
$1.999,17
1 QTUM / PKR
Rs577,47159
1 QTUM / KZT
1.104,4899
1 QTUM / THB
฿66,87945
1 QTUM / TWD
NT$61,54146
1 QTUM / AED
د.إ7,56387
1 QTUM / CHF
Fr1,6488
1 QTUM / HKD
HK$16,15824
1 QTUM / MAD
.د.م18,63144
1 QTUM / MXN
$38,80863
1 QTUM / PLN
7,58448
1 QTUM / RON
лв9,02718
1 QTUM / SEK
kr19,90926
1 QTUM / BGN
лв3,46248
1 QTUM / HUF
Ft709,21071
1 QTUM / CZK
43,75503
1 QTUM / KWD
د.ك0,624483
1 QTUM / ILS
7,02801

Qtum Kaynağı

Qtum hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Qtum Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

QTUM
QTUM
USD
USD

1 QTUM = 2,061 USD

Al-Sat

QTUMUSDT
$2,061
$2,061$2,061
+%1,92

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