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Radicle Fiyatı(RAD)

Radicle (RAD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,6125
$0,6125$0,6125
+%0,781D
USD

RAD Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Radicle (RAD), şu anda 0,6125 USD fiyatından işlem görmektedir ve 31,59M USD piyasa değerine sahiptir. RAD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Radicle Ana Piyasa Performansı:

$ 151,67K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,78
Radicle 24 saatlik fiyat değişimi
51,58M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki RAD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, RAD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

RAD Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Radicle fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,004741+%0,78
30 Gün$ -0,0028-%0,46
60 Gün$ -0,0823-%11,85
90 Gün$ -0,1403-%18,64
Bugünkü Radicle Fiyatı Değişimi

Bugün, RAD, $ +0,004741 (+%0,78) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Radicle 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0028 (-%0,46) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Radicle 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, RAD değişimi $ -0,0823 (-%11,85) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Radicle 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,1403 (-%18,64) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

RAD Fiyat Bilgisi

En güncel Radicle fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,5969
$ 0,5969$ 0,5969

$ 0,6151
$ 0,6151$ 0,6151

$ 27,7
$ 27,7$ 27,7

-%0,33

+%0,78

-%11,20

RAD Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 31,59M
$ 31,59M$ 31,59M

$ 151,67K
$ 151,67K$ 151,67K

51,58M
51,58M 51,58M

Radicle (RAD) Nedir?

Radicle, açık protokoller üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir kod işbirliği ağıdır. Geliştiricilerin güvenilir aracılara güvenmeden kod üzerinde işbirliği yapmalarını sağlar. Radicle, Git'in eşler arası doğasını korurken, merkezi kod işbirliği platformlarına - veya "forge "lara - benzer işlevsellik sağlamak için tasarlanmıştır ve dağıtılmış sürüm kontrolünü ilk etapta bu kadar güçlü kılan şey üzerine inşa edilmiştir.

Radicle, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Radicle yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- RAD staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Radicle hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Radicle satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Radicle Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Radicle, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte RAD fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Radicle fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Radicle Fiyat Geçmişi

RAD fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak RAD kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Radicle fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Radicle (RAD) Token Ekonomisi

Radicle (RAD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RAD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Radicle (RAD) Satın Alma

Nasıl Radicle satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Radicle Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

RAD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RAD / VND
16.117,9375
1 RAD / AUD
A$0,94325
1 RAD / GBP
0,459375
1 RAD / EUR
0,52675
1 RAD / USD
$0,6125
1 RAD / MYR
RM2,590875
1 RAD / TRY
24,910375
1 RAD / JPY
¥90,0375
1 RAD / ARS
ARS$828,816625
1 RAD / RUB
48,736625
1 RAD / INR
53,361
1 RAD / IDR
Rp10.040,982
1 RAD / KRW
847,161
1 RAD / PHP
35,231
1 RAD / EGP
￡E.29,369375
1 RAD / BRL
R$3,387125
1 RAD / CAD
C$0,839125
1 RAD / BDT
73,941
1 RAD / NGN
926,620625
1 RAD / UAH
25,277875
1 RAD / VES
Bs75,3375
1 RAD / CLP
$594,125
1 RAD / PKR
Rs171,616375
1 RAD / KZT
328,23875
1 RAD / THB
฿19,875625
1 RAD / TWD
NT$18,28925
1 RAD / AED
د.إ2,247875
1 RAD / CHF
Fr0,49
1 RAD / HKD
HK$4,802
1 RAD / MAD
.د.م5,537
1 RAD / MXN
$11,533375
1 RAD / PLN
2,254
1 RAD / RON
лв2,68275
1 RAD / SEK
kr5,91675
1 RAD / BGN
лв1,029
1 RAD / HUF
Ft210,767375
1 RAD / CZK
13,003375
1 RAD / KWD
د.ك0,1855875
1 RAD / ILS
2,088625

Radicle Kaynağı

Radicle hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Radicle Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

RAD
RAD
USD
USD

1 RAD = 0,6125 USD

Al-Sat

RADUSDT
$0,6125
$0,6125$0,6125
+%1,28

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