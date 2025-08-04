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Retik Finance Fiyatı(RETIK)

Retik Finance (RETIK) Canlı Fiyat Grafiği

$0.0007771
$0.0007771$0.0007771
+3.97%1D
USD

RETIK Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Retik Finance (RETIK), şu anda 0.0007771 USD fiyatından işlem görmektedir ve 0.00 USD piyasa değerine sahiptir. RETIK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Retik Finance Ana Piyasa Performansı:

$ 52.63K USD
24 saatlik işlem hacmi
+3.97%
Retik Finance 24 saatlik fiyat değişimi
0.00 USD
Dolaşımdaki arz

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RETIK Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Retik Finance fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.000029673+3.97%
30 Gün$ +0.0000841+12.13%
60 Gün$ -0.0005729-42.44%
90 Gün$ -0.0010549-57.59%
Bugünkü Retik Finance Fiyatı Değişimi

Bugün, RETIK, $ +0.000029673 (+3.97%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Retik Finance 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0.0000841 (+12.13%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Retik Finance 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, RETIK değişimi $ -0.0005729 (-42.44%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Retik Finance 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.0010549 (-57.59%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

RETIK Fiyat Bilgisi

En güncel Retik Finance fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.0006727
$ 0.0006727$ 0.0006727

$ 0.0007792
$ 0.0007792$ 0.0007792

$ 2.49
$ 2.49$ 2.49

+0.60%

+3.97%

+18.13%

RETIK Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 52.63K
$ 52.63K$ 52.63K

0.00
0.00 0.00

Retik Finance (RETIK) Nedir?

Retik Finance (RETIK), yenilikçi finansal çözümler paketiyle küresel işlemlerde devrim yaratan son teknoloji bir merkeziyetsiz finans (DeFi) projesidir. Fütüristik DeFi Banka Kartları, Akıllı Kripto Ödeme Geçidi, Yapay Zeka destekli Eşler Arası (P2P) borç verme ve Çok Zincirli Gözetimsiz Yüksek Güvenlikli DeFi Cüzdanı ile tanışın.

Retik Finance, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Retik Finance yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- RETIK staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Retik Finance hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Retik Finance satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Retik Finance Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Retik Finance, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte RETIK fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Retik Finance fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Retik Finance Fiyat Geçmişi

RETIK fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak RETIK kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Retik Finance fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Retik Finance (RETIK) Token Ekonomisi

Retik Finance (RETIK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RETIK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Retik Finance (RETIK) Satın Alma

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RETIK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RETIK / VND
20.4493865
1 RETIK / AUD
A$0.001196734
1 RETIK / GBP
0.000582825
1 RETIK / EUR
0.000668306
1 RETIK / USD
$0.0007771
1 RETIK / MYR
RM0.003287133
1 RETIK / TRY
0.031604657
1 RETIK / JPY
¥0.1142337
1 RETIK / ARS
ARS$1.050134085
1 RETIK / RUB
0.06177945
1 RETIK / INR
0.067871914
1 RETIK / IDR
Rp12.739342224
1 RETIK / KRW
1.074822552
1 RETIK / PHP
0.044636624
1 RETIK / EGP
￡E.0.03722309
1 RETIK / BRL
R$0.004312905
1 RETIK / CAD
C$0.001064627
1 RETIK / BDT
0.093811512
1 RETIK / NGN
1.175635735
1 RETIK / UAH
0.032070917
1 RETIK / VES
Bs0.0955833
1 RETIK / CLP
$0.753787
1 RETIK / PKR
Rs0.217735649
1 RETIK / KZT
0.41644789
1 RETIK / THB
฿0.025224666
1 RETIK / TWD
NT$0.023196435
1 RETIK / AED
د.إ0.002851957
1 RETIK / CHF
Fr0.00062168
1 RETIK / HKD
HK$0.006092464
1 RETIK / MAD
.د.م0.007024984
1 RETIK / MXN
$0.014648335
1 RETIK / PLN
0.002859728
1 RETIK / RON
лв0.003395927
1 RETIK / SEK
kr0.007491244
1 RETIK / BGN
лв0.001305528
1 RETIK / HUF
Ft0.267221377
1 RETIK / CZK
0.016482291
1 RETIK / KWD
د.ك0.0002354613
1 RETIK / ILS
0.002649911

Retik Finance Kaynağı

Retik Finance hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Retik Finance Websitesi
Blok Gezgini

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RETIK
RETIK
USD
USD

1 RETIK = 0.0007771 USD

Al-Sat

RETIKUSDT
$0.0007771
$0.0007771$0.0007771
+13.77%

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