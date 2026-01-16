Bugünkü RollX Fiyatı

Bugünkü RollX (ROLL) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut ROLL / USD dönüşüm oranı ROLL başına $ 0 şeklindedir.

RollX, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ROLL şeklindedir. Son 24 saat içinde ROLL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ROLL, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 0,00 seviyesine ulaştı.

RollX (ROLL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki RollX piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 0,00. Dolaşımdaki ROLL arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,00.