San Chan Logosu

San Chan Fiyatı(SAN)

San Chan (SAN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,02104
$0,02104$0,02104
+%320,801D
USD

SAN Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

San Chan (SAN), şu anda 0,02104 USD fiyatından işlem görmektedir ve 19,82M USD piyasa değerine sahiptir. SAN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

San Chan Ana Piyasa Performansı:

$ 5,28K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%320,80
San Chan 24 saatlik fiyat değişimi
941,97M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SAN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SAN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

SAN Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için San Chan fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01604+%320,80
30 Gün$ +0,01604+%320,80
60 Gün$ +0,01604+%320,80
90 Gün$ +0,01604+%320,80
Bugünkü San Chan Fiyatı Değişimi

Bugün, SAN, $ +0,01604 (+%320,80) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

San Chan 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,01604 (+%320,80) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

San Chan 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SAN değişimi $ +0,01604 (+%320,80) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

San Chan 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,01604 (+%320,80) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SAN Fiyat Bilgisi

En güncel San Chan fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,005
$ 0,005

$ 0,02556
$ 0,02556

$ 0,02556
$ 0,02556

-%6,16

+%320,80

+%320,80

SAN Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 19,82M
$ 19,82M

$ 5,28K
$ 5,28K

941,97M
941,97M

San Chan (SAN) Nedir?

Kantaro ve kurtarıcısı Shiba, San Chan, Japonya'yı dolaşıyor ve maceralarını TikTok hesabında paylaşıyor.

San Chan, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, San Chan yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SAN staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda San Chan hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, San Chan satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

San Chan Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, San Chan, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SAN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen San Chan fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

San Chan Fiyat Geçmişi

SAN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SAN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen San Chan fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

San Chan (SAN) Token Ekonomisi

San Chan (SAN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SAN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

San Chan (SAN) Satın Alma

Nasıl San Chan satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım San Chan Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SAN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SAN / VND
553,6676
1 SAN / AUD
A$0,0319808
1 SAN / GBP
0,0153592
1 SAN / EUR
0,017884
1 SAN / USD
$0,02104
1 SAN / MYR
RM0,0885784
1 SAN / TRY
0,8567488
1 SAN / JPY
¥3,09288
1 SAN / ARS
ARS$27,7206208
1 SAN / RUB
1,676888
1 SAN / INR
1,8447872
1 SAN / IDR
Rp339,3547912
1 SAN / KRW
29,0206824
1 SAN / PHP
1,1963344
1 SAN / EGP
￡E.1,0200192
1 SAN / BRL
R$0,113616
1 SAN / CAD
C$0,0288248
1 SAN / BDT
2,5590952
1 SAN / NGN
32,2698896
1 SAN / UAH
0,8729496
1 SAN / VES
Bs2,77728
1 SAN / CLP
$20,11424
1 SAN / PKR
Rs5,9736768
1 SAN / KZT
11,3790632
1 SAN / THB
฿0,6800128
1 SAN / TWD
NT$0,6299376
1 SAN / AED
د.إ0,0772168
1 SAN / CHF
Fr0,016832
1 SAN / HKD
HK$0,1649536
1 SAN / AMD
֏8,0797808
1 SAN / MAD
.د.م0,1902016
1 SAN / MXN
$0,3905024
1 SAN / PLN
0,0763752
1 SAN / RON
лв0,0908928
1 SAN / SEK
kr0,2007216
1 SAN / BGN
лв0,0351368
1 SAN / HUF
Ft7,1176216
1 SAN / CZK
0,4401568
1 SAN / KWD
د.ك0,0064172
1 SAN / ILS
0,071536

San Chan Kaynağı

San Chan hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi San Chan Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: San Chan Hakkında Diğer Sorular

Who is Vitalik Buterin? The Complete Guide to Ethereum’s Founder

Whether you’re curious about Vitalik Buterin’s net worth, want to understand who created Ethereum, or seeking insights into his latest vision for blockchain technology, this comprehensive guide covers everything you need to know about the programming prodigy who changed the face of digital finance forever.

August 13, 2025

ETH Gas Fees: Complete Guide to Ethereum Gas Tracker & Calculator

This comprehensive guide will explore everything you need to know about ETH gas fees, from basic concepts to advanced optimization strategies. You’ll learn how to track gas prices, calculate costs, and implement proven techniques to minimize your transaction expenses in today’s evolving Ethereum ecosystem.

August 12, 2025

Brevis Nedir? DeFi, DID ve Zincirler Arası Köprüleri Birbirine Bağlayan ZK Destekli Veri Altyapısı

Brevis, Web 3.0 uygulamaları için güvenli, verimli ve ölçeklenebilir veri erişimi ve hesaplama sağlamak üzere tasarlanmış, sıfır bilgi destekli, zincirler arası bir veri altyapısı platformudur.

August 12, 2025
$0,02104
