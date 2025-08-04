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Saros Fiyatı(SAROS)

Saros (SAROS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,408869
$0,408869$0,408869
+%6,891D
USD

SAROS Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Saros (SAROS), şu anda 0,40895 USD fiyatından işlem görmektedir ve 476,90M USD piyasa değerine sahiptir. SAROS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Saros Ana Piyasa Performansı:

$ 1,02M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%6,89
Saros 24 saatlik fiyat değişimi
1,17B USD
Dolaşımdaki arz

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SAROS Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Saros fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0263552+%6,89
30 Gün$ +0,18764+%84,78
60 Gün$ +0,21556+%111,46
90 Gün$ +0,26622+%186,52
Bugünkü Saros Fiyatı Değişimi

Bugün, SAROS, $ +0,0263552 (+%6,89) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Saros 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,18764 (+%84,78) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Saros 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SAROS değişimi $ +0,21556 (+%111,46) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Saros 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,26622 (+%186,52) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SAROS Fiyat Bilgisi

En güncel Saros fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,372892
$ 0,372892$ 0,372892

$ 0,419539
$ 0,419539$ 0,419539

$ 0,427356
$ 0,427356$ 0,427356

+%2,66

+%6,89

+%14,31

SAROS Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 476,90M
$ 476,90M$ 476,90M

$ 1,02M
$ 1,02M$ 1,02M

1,17B
1,17B 1,17B

Saros (SAROS) Nedir?

Saros, Solana'daki Web3 deneyiminizi yeniden tanımlamak için tasarlanmış en üst düzey uygulamadır.

Saros, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Saros yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SAROS staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Saros hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Saros satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Saros Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Saros, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SAROS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Saros fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Saros Fiyat Geçmişi

SAROS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SAROS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Saros fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Saros (SAROS) Token Ekonomisi

Saros (SAROS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SAROS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Saros (SAROS) Satın Alma

Nasıl Saros satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Saros Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SAROS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SAROS / VND
10.761,51925
1 SAROS / AUD
A$0,629783
1 SAROS / GBP
0,3067125
1 SAROS / EUR
0,351697
1 SAROS / USD
$0,40895
1 SAROS / MYR
RM1,7298585
1 SAROS / TRY
16,6319965
1 SAROS / JPY
¥60,11565
1 SAROS / ARS
ARS$552,6345825
1 SAROS / RUB
32,511525
1 SAROS / INR
35,717693
1 SAROS / IDR
Rp6.704,097288
1 SAROS / KRW
565,626924
1 SAROS / PHP
23,490088
1 SAROS / EGP
￡E.19,588705
1 SAROS / BRL
R$2,2696725
1 SAROS / CAD
C$0,5602615
1 SAROS / BDT
49,368444
1 SAROS / NGN
618,6800075
1 SAROS / UAH
16,8773665
1 SAROS / VES
Bs50,30085
1 SAROS / CLP
$396,6815
1 SAROS / PKR
Rs114,5837005
1 SAROS / KZT
219,156305
1 SAROS / THB
฿13,274517
1 SAROS / TWD
NT$12,2071575
1 SAROS / AED
د.إ1,5008465
1 SAROS / CHF
Fr0,32716
1 SAROS / HKD
HK$3,206168
1 SAROS / MAD
.د.م3,696908
1 SAROS / MXN
$7,7087075
1 SAROS / PLN
1,504936
1 SAROS / RON
лв1,7871115
1 SAROS / SEK
kr3,942278
1 SAROS / BGN
лв0,687036
1 SAROS / HUF
Ft140,6256365
1 SAROS / CZK
8,6738295
1 SAROS / KWD
د.ك0,12391185
1 SAROS / ILS
1,3945195

Saros Kaynağı

Saros hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Saros Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

SAROS
SAROS
USD
USD

1 SAROS = 0,40895 USD

Al-Sat

SAROSUSDT
$0,40895
$0,40895$0,40895
+%8,31

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