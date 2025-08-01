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Stader Fiyatı(SD)

Stader (SD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,7622
$0,7622$0,7622
+%3,221D
USD

SD Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Stader (SD), şu anda 0,762 USD fiyatından işlem görmektedir ve 40,60M USD piyasa değerine sahiptir. SD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Stader Ana Piyasa Performansı:

$ 60,03K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,22
Stader 24 saatlik fiyat değişimi
53,28M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

SD Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Stader fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,023777+%3,22
30 Gün$ +0,3458+%83,08
60 Gün$ +0,2686+%54,43
90 Gün$ +0,2612+%52,15
Bugünkü Stader Fiyatı Değişimi

Bugün, SD, $ +0,023777 (+%3,22) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Stader 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,3458 (+%83,08) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Stader 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SD değişimi $ +0,2686 (+%54,43) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Stader 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,2612 (+%52,15) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SD Fiyat Bilgisi

En güncel Stader fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,7331
$ 0,7331$ 0,7331

$ 0,8241
$ 0,8241$ 0,8241

$ 1,9186
$ 1,9186$ 1,9186

-%0,38

+%3,22

-%2,61

SD Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 40,60M
$ 40,60M$ 40,60M

$ 60,03K
$ 60,03K$ 60,03K

53,28M
53,28M 53,28M

Stader (SD) Nedir?

Stader, perakende kripto kullanıcıları, borsalar ve koruyucular için çoklu PoS ağları için anahtar staking ara yazılımı altyapısı oluşturuyor. Stader, üçüncü tarafların bileşenlerimizden yararlanabilmesi ve özel çözümler oluşturabilmesi için son derece modüler akıllı sözleşmeler oluşturuyor. Stader kısa vadede, Terra, Solana, Ethereum, Near, Avalanche, Fantom vb. dahil olmak üzere birden fazla zincirde yerel sözleşmeler inşa ediyor, büyümek ve ödüllerle yeniden yönlendirme tarzı getiri madenciliği, likide staking, launchpad, oyun oynama ve daha fazla çözüm geliştirmek için ekonomik bir ekosistem kuruyor. Uzun vadede Stader, platform yaklaşımının kilidini açmaya ve üçüncü tarafları Stader altyapısı ile çeşitli staking uygulamaları geliştirmeleri için desteklemeye odaklanacaktır.

Stader, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Stader yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SD staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Stader hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Stader satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Stader Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Stader, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SD fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Stader fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Stader Fiyat Geçmişi

SD fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SD kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Stader fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Stader (SD) Token Ekonomisi

Stader (SD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Stader (SD) Satın Alma

Nasıl Stader satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Stader Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SD / VND
20.052,03
1 SD / AUD
A$1,17348
1 SD / GBP
0,5715
1 SD / EUR
0,65532
1 SD / USD
$0,762
1 SD / MYR
RM3,22326
1 SD / TRY
30,99816
1 SD / JPY
¥112,014
1 SD / ARS
ARS$1.029,7287
1 SD / RUB
60,62472
1 SD / INR
66,43878
1 SD / IDR
Rp12.491,80128
1 SD / KRW
1.053,93744
1 SD / PHP
43,83024
1 SD / EGP
￡E.36,52266
1 SD / BRL
R$4,22148
1 SD / CAD
C$1,04394
1 SD / BDT
91,98864
1 SD / NGN
1.152,7917
1 SD / UAH
31,44774
1 SD / VES
Bs93,726
1 SD / CLP
$739,14
1 SD / PKR
Rs213,50478
1 SD / KZT
408,3558
1 SD / THB
฿24,71928
1 SD / TWD
NT$22,7457
1 SD / AED
د.إ2,79654
1 SD / CHF
Fr0,6096
1 SD / HKD
HK$5,97408
1 SD / MAD
.د.م6,88848
1 SD / MXN
$14,34846
1 SD / PLN
2,80416
1 SD / RON
лв3,33756
1 SD / SEK
kr7,36092
1 SD / BGN
лв1,28016
1 SD / HUF
Ft262,12038
1 SD / CZK
16,17726
1 SD / KWD
د.ك0,230886
1 SD / ILS
2,59842

Stader Kaynağı

Stader hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Stader Websitesi
Blok Gezgini

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