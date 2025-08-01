Shiro Neko (SHIRO) Nedir?

Japonca'da “Beyaz Kedi” anlamına gelen Shiro Neko, kripto dünyasında kendini kanıtlamak için bir yolculuğa çıkıyor. Shiro, efsanevi Shiba Inu'nun akıl hocalığında blok zincirinin yollarını öğreniyor ve $SHIRO ile kendi mirasını inşa etmeye çalışıyor.

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Shiro Neko Fiyat Geleceği Tahmini

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Shiro Neko Fiyat Geçmişi

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Shiro Neko (SHIRO) Token Ekonomisi

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SHIRO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SHIRO / VND ₫ 0,00015562691 1 SHIRO / AUD A$ 0,00000000910756 1 SHIRO / GBP ￡ 0,0000000044355 1 SHIRO / EUR € 0,00000000508604 1 SHIRO / USD $ 0,000000005914 1 SHIRO / MYR RM 0,00000002501622 1 SHIRO / TRY ₺ 0,00000024058152 1 SHIRO / JPY ¥ 0,000000869358 1 SHIRO / ARS ARS$ 0,0000079918839 1 SHIRO / RUB ₽ 0,00000047051784 1 SHIRO / INR ₹ 0,00000051564166 1 SHIRO / IDR Rp 0,00009695080416 1 SHIRO / KRW ₩ 0,00000817977168 1 SHIRO / PHP ₱ 0,00000034017328 1 SHIRO / EGP ￡E. 0,00000028345802 1 SHIRO / BRL R$ 0,00000003276356 1 SHIRO / CAD C$ 0,00000000810218 1 SHIRO / BDT ৳ 0,00000071393808 1 SHIRO / NGN ₦ 0,0000089469949 1 SHIRO / UAH ₴ 0,00000024407078 1 SHIRO / VES Bs 0,000000727422 1 SHIRO / CLP $ 0,00000573658 1 SHIRO / PKR Rs 0,00000165704366 1 SHIRO / KZT ₸ 0,0000031693126 1 SHIRO / THB ฿ 0,00000019185016 1 SHIRO / TWD NT$ 0,0000001765329 1 SHIRO / AED د.إ 0,00000002170438 1 SHIRO / CHF Fr 0,0000000047312 1 SHIRO / HKD HK$ 0,00000004636576 1 SHIRO / MAD .د.م 0,00000005346256 1 SHIRO / MXN $ 0,00000011136062 1 SHIRO / PLN zł 0,00000002176352 1 SHIRO / RON лв 0,00000002590332 1 SHIRO / SEK kr 0,00000005712924 1 SHIRO / BGN лв 0,00000000993552 1 SHIRO / HUF Ft 0,00000203435686 1 SHIRO / CZK Kč 0,00000012555422 1 SHIRO / KWD د.ك 0,000000001791942 1 SHIRO / ILS ₪ 0,00000002016674

Shiro Neko Kaynağı

Shiro Neko hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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