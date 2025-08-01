Spain National Fan (SNFT) Nedir?

İspanya Milli Futbol Takımı Fan Tokeni (Spain National Fan Token), taraftar deneyimlerinde devrim yaratmak için tasarlanmıştır. İspanya Milli Futbol Takımı, Token ile taraftarlara özel anketlere ve etkinliklere katılma, dijital bir koleksiyon oluşturma, NFT satın alma, taraftar ödülleri, roller ve harika deneyimlerle bağlantılı oyunlara ve görev özelliklerine katılma fırsatı sunuyor.

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Spain National Fan Fiyat Geleceği Tahmini

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Spain National Fan Fiyat Geçmişi

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Spain National Fan (SNFT) Token Ekonomisi

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Spain National Fan (SNFT) Satın Alma

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SNFT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SNFT / VND ₫ 687,8741 1 SNFT / AUD A$ 0,0402556 1 SNFT / GBP ￡ 0,019605 1 SNFT / EUR € 0,0224804 1 SNFT / USD $ 0,02614 1 SNFT / MYR RM 0,1105722 1 SNFT / TRY ₺ 1,0633752 1 SNFT / JPY ¥ 3,84258 1 SNFT / ARS ARS$ 35,324289 1 SNFT / RUB ₽ 2,0796984 1 SNFT / INR ₹ 2,2791466 1 SNFT / IDR Rp 428,5245216 1 SNFT / KRW ₩ 36,1547568 1 SNFT / PHP ₱ 1,5035728 1 SNFT / EGP ￡E. 1,2528902 1 SNFT / BRL R$ 0,1448156 1 SNFT / CAD C$ 0,0358118 1 SNFT / BDT ৳ 3,1556208 1 SNFT / NGN ₦ 39,545899 1 SNFT / UAH ₴ 1,0787978 1 SNFT / VES Bs 3,21522 1 SNFT / CLP $ 25,3558 1 SNFT / PKR Rs 7,3241666 1 SNFT / KZT ₸ 14,008426 1 SNFT / THB ฿ 0,8479816 1 SNFT / TWD NT$ 0,780279 1 SNFT / AED د.إ 0,0959338 1 SNFT / CHF Fr 0,020912 1 SNFT / HKD HK$ 0,2049376 1 SNFT / MAD .د.م 0,2363056 1 SNFT / MXN $ 0,4922162 1 SNFT / PLN zł 0,0961952 1 SNFT / RON лв 0,1144932 1 SNFT / SEK kr 0,2525124 1 SNFT / BGN лв 0,0439152 1 SNFT / HUF Ft 8,9918986 1 SNFT / CZK Kč 0,5549522 1 SNFT / KWD د.ك 0,00792042 1 SNFT / ILS ₪ 0,0891374

Spain National Fan Kaynağı

Spain National Fan hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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