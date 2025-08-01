SUI Agents (SUIAI) Nedir?

SUAI, SUI'deki ilk yapay zekâ projesidir. Amiral gemisi ürünü, kullanıcıların Yapay Zekâ Ajanslarını kolayca oluşturmasına, tokenize etmesine, alıp satmasına ve bunlarla etkileşime girmesine olanak tanıyan bir Yapay Zekâ Ajansı katmanıdır. Virtuals protokollerinin son zamanlarda 1,6 milyar $ değerinden fazla piyasa değerine ulaşmasıyla SUAI, 400 katın üzerinde potansiyel bir artışa sahiptir. SUI Ajansları, Yapay Zekâ ve SUI Blok Zincirini birleştirerek, yaratıcıları, geliştiricileri ve toplulukları güçlendirerek 10 Trilyon $ değerinde devasa bir pazarın kilidini açar. Yapay Zekâ Ajanslarını tek bir tıklamayla kolayca başlatın, kullanın ve alıp satın. Her Yapay Zekâ Ajansı tokenize edilir, $SuiAi ile eşleştirilir ve projenin likidite havuzlarına kilitlenir.

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SUI Agents Fiyat Geleceği Tahmini

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SUI Agents Fiyat Geçmişi

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SUI Agents (SUIAI) Token Ekonomisi

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SUI Agents (SUIAI) Satın Alma

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SUIAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SUIAI / VND ₫ 451,5654 1 SUIAI / AUD A$ 0,0264264 1 SUIAI / GBP ￡ 0,01287 1 SUIAI / EUR € 0,0147576 1 SUIAI / USD $ 0,01716 1 SUIAI / MYR RM 0,0725868 1 SUIAI / TRY ₺ 0,6980688 1 SUIAI / JPY ¥ 2,52252 1 SUIAI / ARS ARS$ 23,189166 1 SUIAI / RUB ₽ 1,3652496 1 SUIAI / INR ₹ 1,4951508 1 SUIAI / IDR Rp 281,3114304 1 SUIAI / KRW ₩ 23,7672864 1 SUIAI / PHP ₱ 0,9872148 1 SUIAI / EGP ￡E. 0,8224788 1 SUIAI / BRL R$ 0,0948948 1 SUIAI / CAD C$ 0,0235092 1 SUIAI / BDT ৳ 2,0715552 1 SUIAI / NGN ₦ 25,960506 1 SUIAI / UAH ₴ 0,7081932 1 SUIAI / VES Bs 2,11068 1 SUIAI / CLP $ 16,6452 1 SUIAI / PKR Rs 4,8080604 1 SUIAI / KZT ₸ 9,196044 1 SUIAI / THB ฿ 0,556842 1 SUIAI / TWD NT$ 0,5125692 1 SUIAI / AED د.إ 0,0629772 1 SUIAI / CHF Fr 0,013728 1 SUIAI / HKD HK$ 0,1345344 1 SUIAI / MAD .د.م 0,1551264 1 SUIAI / MXN $ 0,3231228 1 SUIAI / PLN zł 0,0631488 1 SUIAI / RON лв 0,0751608 1 SUIAI / SEK kr 0,165594 1 SUIAI / BGN лв 0,0288288 1 SUIAI / HUF Ft 5,9028684 1 SUIAI / CZK Kč 0,3643068 1 SUIAI / KWD د.ك 0,00519948 1 SUIAI / ILS ₪ 0,0585156

SUI Agents Kaynağı

SUI Agents hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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