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Bittensor Fiyatı(TAO)

Bittensor (TAO) Canlı Fiyat Grafiği

$356,42
$356,42$356,42
+%2,871D
USD

TAO Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bittensor (TAO), şu anda 356,55 USD fiyatından işlem görmektedir ve 3,41B USD piyasa değerine sahiptir. TAO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Bittensor Ana Piyasa Performansı:

$ 12,11M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,87
Bittensor 24 saatlik fiyat değişimi
9,56M USD
Dolaşımdaki arz

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TAO Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Bittensor fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +9,9439+%2,87
30 Gün$ +33,28+%10,29
60 Gün$ -23,27-%6,13
90 Gün$ -14,65-%3,95
Bugünkü Bittensor Fiyatı Değişimi

Bugün, TAO, $ +9,9439 (+%2,87) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Bittensor 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +33,28 (+%10,29) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Bittensor 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, TAO değişimi $ -23,27 (-%6,13) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Bittensor 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -14,65 (-%3,95) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

TAO Fiyat Bilgisi

En güncel Bittensor fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 337,35
$ 337,35$ 337,35

$ 357,92
$ 357,92$ 357,92

$ 777,26
$ 777,26$ 777,26

+%0,84

+%2,87

-%17,34

TAO Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3,41B
$ 3,41B$ 3,41B

$ 12,11M
$ 12,11M$ 12,11M

9,56M
9,56M 9,56M

Bittensor (TAO) Nedir?

Bittensor, merkeziyetsiz, blok zinciri tabanlı, tokenize bir makine öğrenme ağına güç veren açık kaynaklı bir protokoldür. Proje, modellerin teşvik edilen, yinelemeli bir ekosistemde etkileşime girdiği ve aynı zamanda mülkiyetine ve erişimine daha adil ve işbirlikçi bir yaklaşım geliştirdiği optimize edilmiş bir eğitim stratejisi sunarak yapay zekanın gelişimini hızlandırmak için tasarlanmıştır.

Bittensor, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Bittensor yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- TAO staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Bittensor hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Bittensor satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Bittensor Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Bittensor, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TAO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Bittensor fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Bittensor Fiyat Geçmişi

TAO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TAO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Bittensor fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Bittensor (TAO) Token Ekonomisi

Bittensor (TAO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TAO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Bittensor (TAO) Satın Alma

Nasıl Bittensor satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Bittensor Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

TAO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TAO / VND
9.382.613,25
1 TAO / AUD
A$549,087
1 TAO / GBP
267,4125
1 TAO / EUR
306,633
1 TAO / USD
$356,55
1 TAO / MYR
RM1.508,2065
1 TAO / TRY
14.504,454
1 TAO / JPY
¥52.412,85
1 TAO / ARS
ARS$481.823,8425
1 TAO / RUB
28.363,5525
1 TAO / INR
31.069,767
1 TAO / IDR
Rp5.845.081,032
1 TAO / KRW
493.836,012
1 TAO / PHP
20.512,3215
1 TAO / EGP
￡E.17.089,4415
1 TAO / BRL
R$1.971,7215
1 TAO / CAD
C$488,4735
1 TAO / BDT
43.042,716
1 TAO / NGN
539.406,6675
1 TAO / UAH
14.714,8185
1 TAO / VES
Bs43.855,65
1 TAO / CLP
$345.853,5
1 TAO / PKR
Rs99.901,7445
1 TAO / KZT
191.075,145
1 TAO / THB
฿11.570,0475
1 TAO / TWD
NT$10.646,583
1 TAO / AED
د.إ1.308,5385
1 TAO / CHF
Fr285,24
1 TAO / HKD
HK$2.795,352
1 TAO / MAD
.د.م3.223,212
1 TAO / MXN
$6.713,8365
1 TAO / PLN
1.312,104
1 TAO / RON
лв1.561,689
1 TAO / SEK
kr3.440,7075
1 TAO / BGN
лв599,004
1 TAO / HUF
Ft122.649,6345
1 TAO / CZK
7.569,5565
1 TAO / KWD
د.ك108,03465
1 TAO / ILS
1.215,8355

Bittensor Kaynağı

Bittensor hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Bittensor Websitesi
Blok Gezgini

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1 TAO = 356,55 USD

Al-Sat

TAOUSDT
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$356,55$356,55
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