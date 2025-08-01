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Turingbitchain Fiyatı(TBC)

Turingbitchain (TBC) Canlı Fiyat Grafiği

$4,644
$4,644$4,644
+%4,541D
USD

TBC Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Turingbitchain (TBC), şu anda 4,644 USD fiyatından işlem görmektedir ve 49,37M USD piyasa değerine sahiptir. TBC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Turingbitchain Ana Piyasa Performansı:

$ 506,47K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,54
Turingbitchain 24 saatlik fiyat değişimi
10,63M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki TBC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, TBC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

TBC Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Turingbitchain fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,20168+%4,54
30 Gün$ +2,731+%142,76
60 Gün$ +2,492+%115,79
90 Gün$ +3,663+%373,39
Bugünkü Turingbitchain Fiyatı Değişimi

Bugün, TBC, $ +0,20168 (+%4,54) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Turingbitchain 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +2,731 (+%142,76) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Turingbitchain 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, TBC değişimi $ +2,492 (+%115,79) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Turingbitchain 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +3,663 (+%373,39) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

TBC Fiyat Bilgisi

En güncel Turingbitchain fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 3,844
$ 3,844$ 3,844

$ 4,644
$ 4,644$ 4,644

$ 4,644
$ 4,644$ 4,644

+%2,47

+%4,54

+%88,62

TBC Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 49,37M
$ 49,37M$ 49,37M

$ 506,47K
$ 506,47K$ 506,47K

10,63M
10,63M 10,63M

Turingbitchain (TBC) Nedir?

TBC, Bitcoin'in akıllı sözleşme katmanıdır ve aynı zamanda Bitcoin Sanal Makinesi'nin (BVM) yaratıcısıdır ve BVM'ye dayalı daha ölçeklenebilir bir BTC katman 2 çözümü uygulamıştır.

Turingbitchain, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Turingbitchain yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- TBC staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Turingbitchain hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Turingbitchain satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Turingbitchain Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Turingbitchain, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TBC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Turingbitchain fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Turingbitchain Fiyat Geçmişi

TBC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TBC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Turingbitchain fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Turingbitchain (TBC) Token Ekonomisi

Turingbitchain (TBC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TBC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Turingbitchain (TBC) Satın Alma

Nasıl Turingbitchain satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Turingbitchain Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

TBC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TBC / VND
122.206,86
1 TBC / AUD
A$7,15176
1 TBC / GBP
3,483
1 TBC / EUR
3,99384
1 TBC / USD
$4,644
1 TBC / MYR
RM19,64412
1 TBC / TRY
188,91792
1 TBC / JPY
¥682,668
1 TBC / ARS
ARS$6.275,6694
1 TBC / RUB
369,4302
1 TBC / INR
404,67816
1 TBC / IDR
Rp76.131,13536
1 TBC / KRW
6.432,12576
1 TBC / PHP
267,16932
1 TBC / EGP
￡E.222,58692
1 TBC / BRL
R$25,68132
1 TBC / CAD
C$6,36228
1 TBC / BDT
560,62368
1 TBC / NGN
7.025,6754
1 TBC / UAH
191,65788
1 TBC / VES
Bs571,212
1 TBC / CLP
$4.504,68
1 TBC / PKR
Rs1.301,20236
1 TBC / KZT
2.488,7196
1 TBC / THB
฿150,6978
1 TBC / TWD
NT$138,66984
1 TBC / AED
د.إ17,04348
1 TBC / CHF
Fr3,7152
1 TBC / HKD
HK$36,40896
1 TBC / MAD
.د.م41,98176
1 TBC / MXN
$87,44652
1 TBC / PLN
17,08992
1 TBC / RON
лв20,34072
1 TBC / SEK
kr44,8146
1 TBC / BGN
лв7,80192
1 TBC / HUF
Ft1.597,48956
1 TBC / CZK
98,59212
1 TBC / KWD
د.ك1,407132
1 TBC / ILS
15,83604

Turingbitchain Kaynağı

Turingbitchain hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Turingbitchain Websitesi
Blok Gezgini

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$4,644
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