Bugünkü Testicle Fiyatı

Bugünkü Testicle (TESTICLE) fiyatı $ 0,02055 olup, son 24 saatte % 38,59 değişim gösterdi. Mevcut TESTICLE / USD dönüşüm oranı TESTICLE başına $ 0,02055 şeklindedir.

Testicle, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- TESTICLE şeklindedir. Son 24 saat içinde TESTICLE, $ 0,011438 (en düşük) ile $ 0,025918 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TESTICLE, son bir saatte +%11,32 ve son 7 günde +%927,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 163,77K seviyesine ulaştı.

Testicle (TESTICLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 163,77K$ 163,77K $ 163,77K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Testicle piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 163,77K. Dolaşımdaki TESTICLE arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.