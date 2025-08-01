Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Nedir?

TIBBIR, fintech, yapay zeka ve blok zinciri teknolojisini entegre eden dünyanın ilk girişim sermayesi şirketi RelVentureCapital tarafından başlatılan ekosistem tokenidir. “Yeni Fintech” hareketinin öncüsü olarak, yapay zeka ve kriptografik teknoloji tarafından yönlendirilen merkeziyetsiz bir finansal protokol inşa ediyoruz. TIBBIR, yalnızca bir topluluk yönetim kimlik belgesi olarak değil, aynı zamanda akıllı algoritmaları zincir üstü finansla birleştiren ve yeni nesil açık finansal altyapıyı güçlendirmeyi amaçlayan protokol katmanı yakıtı olarak da hizmet vermektedir.

Ribbita by Virtuals, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Ribbita by Virtuals yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Ribbita by Virtuals Fiyat Geleceği Tahmini

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Ribbita by Virtuals Fiyat Geçmişi

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Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Token Ekonomisi

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TIBBIR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TIBBIR / VND ₫ 3.695,41545 1 TIBBIR / AUD A$ 0,2162622 1 TIBBIR / GBP ￡ 0,1053225 1 TIBBIR / EUR € 0,1207698 1 TIBBIR / USD $ 0,14043 1 TIBBIR / MYR RM 0,5940189 1 TIBBIR / TRY ₺ 5,7126924 1 TIBBIR / JPY ¥ 20,64321 1 TIBBIR / ARS ARS$ 189,7700805 1 TIBBIR / RUB ₽ 11,1712065 1 TIBBIR / INR ₹ 12,2370702 1 TIBBIR / IDR Rp 2.302,1307792 1 TIBBIR / KRW ₩ 194,5011672 1 TIBBIR / PHP ₱ 8,0789379 1 TIBBIR / EGP ￡E. 6,7308099 1 TIBBIR / BRL R$ 0,7765779 1 TIBBIR / CAD C$ 0,1923891 1 TIBBIR / BDT ৳ 16,9527096 1 TIBBIR / NGN ₦ 212,4495255 1 TIBBIR / UAH ₴ 5,7955461 1 TIBBIR / VES Bs 17,27289 1 TIBBIR / CLP $ 136,2171 1 TIBBIR / PKR Rs 39,3470817 1 TIBBIR / KZT ₸ 75,256437 1 TIBBIR / THB ฿ 4,5569535 1 TIBBIR / TWD NT$ 4,1932398 1 TIBBIR / AED د.إ 0,5153781 1 TIBBIR / CHF Fr 0,112344 1 TIBBIR / HKD HK$ 1,1009712 1 TIBBIR / MAD .د.م 1,2694872 1 TIBBIR / MXN $ 2,6442969 1 TIBBIR / PLN zł 0,5167824 1 TIBBIR / RON лв 0,6150834 1 TIBBIR / SEK kr 1,3551495 1 TIBBIR / BGN лв 0,2359224 1 TIBBIR / HUF Ft 48,3233673 1 TIBBIR / CZK Kč 2,9813289 1 TIBBIR / KWD د.ك 0,04255029 1 TIBBIR / ILS ₪ 0,4788663

Ribbita by Virtuals Kaynağı

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