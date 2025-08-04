Toko Token (TKO) Nedir?

Tokocrypto Eylül 2018'de piyasaya sürülmüştür ve aynı yılın Kasım ayında Endonezya'nın Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Düzenleme Kurumu (BAPPEBTI) altında kayıtlı ilk kuruluş olmuştur. Tokocrypto'nun en son projesi olan TKO, benzersiz bir hibrit token modeli sunan ilk Endonezya kripto para birimidir.

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Toko Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Toko Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TKO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Toko Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Toko Token Fiyat Geçmişi

TKO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TKO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Toko Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Toko Token (TKO) Token Ekonomisi

Toko Token (TKO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TKO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Toko Token (TKO) Satın Alma

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TKO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TKO / VND ₫ 4.039,3525 1 TKO / AUD A$ 0,23639 1 TKO / GBP ￡ 0,115125 1 TKO / EUR € 0,13201 1 TKO / USD $ 0,1535 1 TKO / MYR RM 0,649305 1 TKO / TRY ₺ 6,242845 1 TKO / JPY ¥ 22,5645 1 TKO / ARS ARS$ 207,432225 1 TKO / RUB ₽ 12,20939 1 TKO / INR ₹ 13,41283 1 TKO / IDR Rp 2.516,39304 1 TKO / KRW ₩ 212,30892 1 TKO / PHP ₱ 8,81704 1 TKO / EGP ￡E. 7,357255 1 TKO / BRL R$ 0,85346 1 TKO / CAD C$ 0,210295 1 TKO / BDT ৳ 18,53052 1 TKO / NGN ₦ 232,222475 1 TKO / UAH ₴ 6,334945 1 TKO / VES Bs 18,8805 1 TKO / CLP $ 148,895 1 TKO / PKR Rs 43,009165 1 TKO / KZT ₸ 82,26065 1 TKO / THB ฿ 4,981075 1 TKO / TWD NT$ 4,58351 1 TKO / AED د.إ 0,563345 1 TKO / CHF Fr 0,1228 1 TKO / HKD HK$ 1,20344 1 TKO / MAD .د.م 1,38764 1 TKO / MXN $ 2,893475 1 TKO / PLN zł 0,56488 1 TKO / RON лв 0,67233 1 TKO / SEK kr 1,481275 1 TKO / BGN лв 0,25788 1 TKO / HUF Ft 52,802465 1 TKO / CZK Kč 3,25727 1 TKO / KWD د.ك 0,0465105 1 TKO / ILS ₪ 0,523435

Toko Token Kaynağı

Toko Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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