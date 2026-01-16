Bugünkü UltraPro QQQ Fiyatı

Bugünkü UltraPro QQQ (TQQQON) fiyatı $ 55,05 olup, son 24 saatte % 37,62 değişim gösterdi. Mevcut TQQQON / USD dönüşüm oranı TQQQON başına $ 55,05 şeklindedir.

UltraPro QQQ, şu anda piyasa değeri açısından $ 16,65K ile 3467. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 302,45 TQQQON şeklindedir. Son 24 saat içinde TQQQON, $ 40 (en düşük) ile $ 55,81 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 56,409411346525104 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 52,62760901839643 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TQQQON, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde +%37,62 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,61M seviyesine ulaştı.

UltraPro QQQ (TQQQON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3467 Piyasa Değeri $ 16,65K Hacim (24 Sa) $ 1,61M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 132,09K Dolaşım Arzı 302,45 Toplam Arz 2.399,44287906 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

